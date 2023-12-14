Путин дал россиянам совет, как провести Новый год

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Итоги года с Владимиром Путиным. Москва, путин владимир
Путин предложил россиянам посещать выставки в новогодние праздники Фото:

Президент России Владимир Путин дал рекомендацию о том, как следует отметить новогодние праздники. Глава государства считает, что это время лучше провести вместе с близкими. Об этом он заявил в ходе «Итогов года».

«В Новый год мне кажется, что нужно больше уделить внимания близким, семье, позаниматься общим делом», — рассказал российский лидер. Он порекомендовал россиянам посетить вместе с семьей выставки, театры, заняться спортом или активным образом жизни. Трансляция мероприятия проходит на телеканале «Россия 24».

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главное из "Прямой линии" Путина - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент России Владимир Путин дал рекомендацию о том, как следует отметить новогодние праздники. Глава государства считает, что это время лучше провести вместе с близкими. Об этом он заявил в ходе «Итогов года». «В Новый год мне кажется, что нужно больше уделить внимания близким, семье, позаниматься общим делом», — рассказал российский лидер. Он порекомендовал россиянам посетить вместе с семьей выставки, театры, заняться спортом или активным образом жизни. Трансляция мероприятия проходит на телеканале «Россия 24».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...