17 декабря 2023

Десятки свердловских учителей получат несколько сотен тысяч рублей

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ЕГЭ по географии, литературе и химии в гимназии N 5. Екатеринбург, учитель, часы, егэ, школьники, подготовка к егэ, учитель в маске, сдача егэ
Учителям заплатят от 160 до 270 тысяч рублей Фото:

Три десятка свердловских учителей получат премии губернатора Евгения Куйвашева. Размер выплат доходит до 270 тысяч рублей, сообщили в региональном департаменте информполитики.

«Конкурс на соискание премий губернатора Свердловской области работникам системы образования с этого года проводят по десяти категориям. Победители премии получат 270 тысяч рублей, за второе место положено 220 тысяч рублей, за третье — 160 тысяч рублей», — сказали в ведомстве.

В числе победителей — директор элитной екатеринбургской гимназии №9 Лариса Кулькова. Она восемь лет руководит учреждением, а ее общий педагогический стаж составляет 35 лет.

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Три десятка свердловских учителей получат премии губернатора Евгения Куйвашева. Размер выплат доходит до 270 тысяч рублей, сообщили в региональном департаменте информполитики. «Конкурс на соискание премий губернатора Свердловской области работникам системы образования с этого года проводят по десяти категориям. Победители премии получат 270 тысяч рублей, за второе место положено 220 тысяч рублей, за третье — 160 тысяч рублей», — сказали в ведомстве. В числе победителей — директор элитной екатеринбургской гимназии №9 Лариса Кулькова. Она восемь лет руководит учреждением, а ее общий педагогический стаж составляет 35 лет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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