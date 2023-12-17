Десятки свердловских учителей получат несколько сотен тысяч рублей

Три десятка свердловских учителей получат премии губернатора Евгения Куйвашева. Размер выплат доходит до 270 тысяч рублей, сообщили в региональном департаменте информполитики.
«Конкурс на соискание премий губернатора Свердловской области работникам системы образования с этого года проводят по десяти категориям. Победители премии получат 270 тысяч рублей, за второе место положено 220 тысяч рублей, за третье — 160 тысяч рублей», — сказали в ведомстве.
В числе победителей — директор элитной екатеринбургской гимназии №9 Лариса Кулькова. Она восемь лет руководит учреждением, а ее общий педагогический стаж составляет 35 лет.
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