18 декабря 2023

Жители ХМАО распродают новогодние ретро-игрушки за миллионы рублей. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Выставка советского быта. Тюмень, новогодние украшения, быт, вещи, ретро, новый год, елочные игрушки, новогодние игрушки
В ХМАО распродают новогодние ретро-игрушки стоимостью от нескольких сотен тысяч до миллионов рублей Фото:

Жители Ханты-Мансийского автономного округа стали распродавать елочные игрушки эпохи СССР в преддверии Нового года. Стоимость ретро-игрушек оценивают от нескольких сотен тысяч до миллионов рублей. Продавец из Нефтеюганска рассказал URA.RU, что высокая цена обусловлена раритетностью товара.

«Этими игрушками мы еще в советское время наряжали елки. Им уже больше двадцати лет, поэтому и цена такая», — поделился с агентством Алексей, который продает чемодан с елочными игрушками эпохи СССР. Стоимость комплекта составляет 4,5 миллионов рублей. А цена игрушки за штуку — 300 тысяч рублей.

За последний месяц на сервисах онлайн-объявлений в ХМАО появилось около десятка подобных объявлений. Жители региона активно подхватывают тенденцию на дорогие ретро-игрушки и выставляют их на продажу.

Ранее URA.RU сообщало, что два жителя из ХМАО продают свои винтажные новогодние игрушки времен СССР за 500 и 750 тысяч рублей. В Тюмени также выставили на продажу коллекцию из одиннадцати игрушек за 650 тысяч рублей.

Житель Нефтеюганска продает чемодан с елочными игрушками эпохи СССР за 4,5 миллионов рублей
Житель Нефтеюганска продает чемодан с елочными игрушками эпохи СССР за 4,5 миллионов рублей
Фото:

Главные новости ХМАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Жители Ханты-Мансийского автономного округа стали распродавать елочные игрушки эпохи СССР в преддверии Нового года. Стоимость ретро-игрушек оценивают от нескольких сотен тысяч до миллионов рублей. Продавец из Нефтеюганска рассказал URA.RU, что высокая цена обусловлена раритетностью товара. «Этими игрушками мы еще в советское время наряжали елки. Им уже больше двадцати лет, поэтому и цена такая», — поделился с агентством Алексей, который продает чемодан с елочными игрушками эпохи СССР. Стоимость комплекта составляет 4,5 миллионов рублей. А цена игрушки за штуку — 300 тысяч рублей. За последний месяц на сервисах онлайн-объявлений в ХМАО появилось около десятка подобных объявлений. Жители региона активно подхватывают тенденцию на дорогие ретро-игрушки и выставляют их на продажу. Ранее URA.RU сообщало, что два жителя из ХМАО продают свои винтажные новогодние игрушки времен СССР за 500 и 750 тысяч рублей. В Тюмени также выставили на продажу коллекцию из одиннадцати игрушек за 650 тысяч рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...