Жители ХМАО распродают новогодние ретро-игрушки за миллионы рублей. Фото

19 декабря 2023 в 17:09 Размер текста - 17 +

В ХМАО распродают новогодние ретро-игрушки стоимостью от нескольких сотен тысяч до миллионов рублей Фото: Денис Моргунов © URA.RU Жители Ханты-Мансийского автономного округа стали распродавать елочные игрушки эпохи СССР в преддверии Нового года. Стоимость ретро-игрушек оценивают от нескольких сотен тысяч до миллионов рублей. Продавец из Нефтеюганска рассказал URA.RU, что высокая цена обусловлена раритетностью товара.



«Этими игрушками мы еще в советское время наряжали елки. Им уже больше двадцати лет, поэтому и цена такая», — поделился с агентством Алексей, который продает чемодан с елочными игрушками эпохи СССР. Стоимость комплекта составляет 4,5 миллионов рублей. А цена игрушки за штуку — 300 тысяч рублей.



За последний месяц на сервисах онлайн-объявлений в ХМАО появилось около десятка подобных объявлений. Жители региона активно подхватывают тенденцию на дорогие ретро-игрушки и выставляют их на продажу.



Ранее URA.RU сообщало, что два жителя из ХМАО продают свои винтажные новогодние игрушки времен СССР за 500 и 750 тысяч рублей. В Тюмени также выставили на продажу коллекцию из одиннадцати игрушек за 650 тысяч рублей. Житель Нефтеюганска продает чемодан с елочными игрушками эпохи СССР за 4,5 миллионов рублей Фото: «Авито» (https://www.avito.ru)

Жители Ханты-Мансийского автономного округа стали распродавать елочные игрушки эпохи СССР в преддверии Нового года. Стоимость ретро-игрушек оценивают от нескольких сотен тысяч до миллионов рублей. Продавец из Нефтеюганска рассказал URA.RU, что высокая цена обусловлена раритетностью товара. «Этими игрушками мы еще в советское время наряжали елки. Им уже больше двадцати лет, поэтому и цена такая», — поделился с агентством Алексей, который продает чемодан с елочными игрушками эпохи СССР. Стоимость комплекта составляет 4,5 миллионов рублей. А цена игрушки за штуку — 300 тысяч рублей. За последний месяц на сервисах онлайн-объявлений в ХМАО появилось около десятка подобных объявлений. Жители региона активно подхватывают тенденцию на дорогие ретро-игрушки и выставляют их на продажу. Ранее URA.RU сообщало, что два жителя из ХМАО продают свои винтажные новогодние игрушки времен СССР за 500 и 750 тысяч рублей. В Тюмени также выставили на продажу коллекцию из одиннадцати игрушек за 650 тысяч рублей.