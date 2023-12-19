Союзники Путина в Европе рискуют потерять поддержку на выборах

Сербский политолог Гайич спрогнозировал повторные выборы из-за протестов

20 декабря 2023 в 01:02 Размер текста - 17 +

Протесты в Сербии не перерастут в «цветную революцию», уверен Стеван Гайич Фото: Игорь Меркулов © URA.RU Протестующие в Сербии могут вынудить власти провести повторное голосование в Белграде. Об этом в беседе с URA.RU рассказал научный сотрудник Института европейских исследований (Белград), профессор МГИМО, доктор политических наук Стеван Гайич. После победы коалиции президента Сербии Александра Вучича на выборах в стране начались протесты. Они требуют отменить итоги выборов. Согласно подсчетам, коалиция Вучича набрала 46,7% голосов избирателей, «Сербия против насилия» — 23,5%. Третью позицию заняла Социалистическая партия Сербии — 6,5%. Правая коалиция «НАДА» получила 5%, а «Мы — голос из народа» — 4,6% голосов. Оппозиция недовольна итогами выборов и требует отменить их. «Новое движение, их даже партией не назвать „Мы — голос из народа“ не хотят вступать в коалицию, но при этом получили достаточно голосов, чтобы торговаться. Была кража голосов, для нас в этом нет ничего странного, но в Белграде это особенно заметно. Так что возможно будет повторение выборов в столице», — сказал Стеван Гайич. По его словам, текущие протесты не несут серьезной опасности для государственности Сербии. «Пока рисков для „цветной революции“ нет. Момент настоящего протестного потенциала у этой части оппозиции был упущен в 2020 году», — отметил политолог. В Белграде и других городах Сербии в 2020 году проходили массовые протесты против политики властей на фоне ограничительных мер из-за COVID-19. Они требовали отставки президента Александра Вучича и выступали против планов властей ужесточить противокороннавирусные меры. У протестных акций нет единого организатора или четкого плана действий, но среди участников были замечены представители сербской оппозиции. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Протестующие в Сербии могут вынудить власти провести повторное голосование в Белграде. Об этом в беседе с URA.RU рассказал научный сотрудник Института европейских исследований (Белград), профессор МГИМО, доктор политических наук Стеван Гайич. После победы коалиции президента Сербии Александра Вучича на выборах в стране начались протесты. Они требуют отменить итоги выборов. Согласно подсчетам, коалиция Вучича набрала 46,7% голосов избирателей, «Сербия против насилия» — 23,5%. Третью позицию заняла Социалистическая партия Сербии — 6,5%. Правая коалиция «НАДА» получила 5%, а «Мы — голос из народа» — 4,6% голосов. Оппозиция недовольна итогами выборов и требует отменить их. «Новое движение, их даже партией не назвать „Мы — голос из народа“ не хотят вступать в коалицию, но при этом получили достаточно голосов, чтобы торговаться. Была кража голосов, для нас в этом нет ничего странного, но в Белграде это особенно заметно. Так что возможно будет повторение выборов в столице», — сказал Стеван Гайич. По его словам, текущие протесты не несут серьезной опасности для государственности Сербии. «Пока рисков для „цветной революции“ нет. Момент настоящего протестного потенциала у этой части оппозиции был упущен в 2020 году», — отметил политолог. В Белграде и других городах Сербии в 2020 году проходили массовые протесты против политики властей на фоне ограничительных мер из-за COVID-19. Они требовали отставки президента Александра Вучича и выступали против планов властей ужесточить противокороннавирусные меры. У протестных акций нет единого организатора или четкого плана действий, но среди участников были замечены представители сербской оппозиции.