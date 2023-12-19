Мэрия Екатеринбурга задобрила журналистов, в числе награжденных — URA.RU

19 декабря 2023 в 22:39 Размер текста - 17 +

Илью Московца наградили за фото с празднования 300-летия Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Мэрия раздала журналистам (даже тем, кто ее критикует) награды в рамках своего медиаконкурса «Любимый город Екатеринбург». За полтора часа на сцену кинотеатра «Колизей» поднялись три десятка репортеров, среди них — представитель URA.RU. Фотокорреспондента агентства Илью Московца отметили за серию репортажей с празднования 300-летия. У него второе место в номинации «Лучший фоторепортаж о городских событиях». А всего номинаций было девять. Помимо уже озвученной, это «Екатеринбург — 300», «Все флаги в гости к нам», «Год педагога и наставника», «Цветущий Екатеринбург», «Екатеринбург — город восьми районов», «Соединяя город», «Лучший видеорепортаж», «Лучший городской паблик». Среди объявлявших призеров — три вице-мэра: Сергей Плахотин (политика и СМИ), Екатерина Сибирцева (соцполитика) и Алексей Бубнов (благоустройство и пока еще транспорт). Сибирцева по-учительски пожурила журналистов за то, что хорошее про образование пишут не так много, как, наверное, могли бы. А Бубнов признался, что иногда не понимает, зачем некоторые публикации выходят, и добавил, что не все новости совпадают с действительностью. Но при этом обозначил, что готов сотрудничать — на понятных условиях.

Мэрия раздала журналистам (даже тем, кто ее критикует) награды в рамках своего медиаконкурса «Любимый город Екатеринбург». За полтора часа на сцену кинотеатра «Колизей» поднялись три десятка репортеров, среди них — представитель URA.RU. Фотокорреспондента агентства Илью Московца отметили за серию репортажей с празднования 300-летия. У него второе место в номинации «Лучший фоторепортаж о городских событиях». А всего номинаций было девять. Помимо уже озвученной, это «Екатеринбург — 300», «Все флаги в гости к нам», «Год педагога и наставника», «Цветущий Екатеринбург», «Екатеринбург — город восьми районов», «Соединяя город», «Лучший видеорепортаж», «Лучший городской паблик». Среди объявлявших призеров — три вице-мэра: Сергей Плахотин (политика и СМИ), Екатерина Сибирцева (соцполитика) и Алексей Бубнов (благоустройство и пока еще транспорт). Сибирцева по-учительски пожурила журналистов за то, что хорошее про образование пишут не так много, как, наверное, могли бы. А Бубнов признался, что иногда не понимает, зачем некоторые публикации выходят, и добавил, что не все новости совпадают с действительностью. Но при этом обозначил, что готов сотрудничать — на понятных условиях.