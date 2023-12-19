19 декабря 2023

В ХМАО сотрудник торгового центра погиб в лифте

© Служба новостей «URA.RU»
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Строительство многоквартирного дома на Уктусе. Екатеринбург, лифт
Мужчину зажало в кабине грузового лифта в торговом центре Фото:

В Белоярском сотрудника торгового центра насмерть зажало в грузовом лифте ТЦ. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ходом расследования ЧП.

«Сотрудника торгового центра насмерть зажало в грузовом лифте», — сообщил инсайдер. В «Центропас-Югории» заявили URA.RU, что спасатели извлекли тело мужчины 1960 года рождения из грузового лифта торгового центра. Раскрыть другие подробности ЧП в ведомстве отказались.

Агентство попросило прокомментировать ситуацию в следственном комитете ХМАО. Представители ведомства пообещали предоставить информацию позднее.

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В Белоярском сотрудника торгового центра насмерть зажало в грузовом лифте ТЦ. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ходом расследования ЧП. «Сотрудника торгового центра насмерть зажало в грузовом лифте», — сообщил инсайдер. В «Центропас-Югории» заявили URA.RU, что спасатели извлекли тело мужчины 1960 года рождения из грузового лифта торгового центра. Раскрыть другие подробности ЧП в ведомстве отказались. Агентство попросило прокомментировать ситуацию в следственном комитете ХМАО. Представители ведомства пообещали предоставить информацию позднее.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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