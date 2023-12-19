В ХМАО сотрудник торгового центра погиб в лифте

Мужчину зажало в кабине грузового лифта в торговом центре
В Белоярском сотрудника торгового центра насмерть зажало в грузовом лифте ТЦ. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ходом расследования ЧП.
«Сотрудника торгового центра насмерть зажало в грузовом лифте», — сообщил инсайдер. В «Центропас-Югории» заявили URA.RU, что спасатели извлекли тело мужчины 1960 года рождения из грузового лифта торгового центра. Раскрыть другие подробности ЧП в ведомстве отказались.
Агентство попросило прокомментировать ситуацию в следственном комитете ХМАО. Представители ведомства пообещали предоставить информацию позднее.
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