19 декабря 2023

Топ самых странных новогодних елок в ХМАО. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Ёлки. Тюмень , елка, новогодняя елка, елка новогодняя
В Сургуте установили неопрятную елку без игрушек, а в Нефтеюганске — скромное кривое новогоднее дерево Фото:

В некоторых городах ХМАО устроили негласные соревнования за титул самой причудливой праздничной елки. О том, какие новогодние деревья удивили югорчан, в подборке URA.RU.

Елка-неряха

Виновницу торжества в неопрятном виде установила одна из управляющих компаний в жилом комплексе «Дорожный» в Сургуте. На растрепанном дереве нет ни одной игрушки, только оборванная мишура.

Елка из автомобильных шин

Около городской шиномонтажной мастерской в Радужном появилась экспозиция из автопокрышек в виде елки. Вместо подарков под ней — три бутылки «незамерзайки».

Скупая елка

Главный атрибут Нового года на пощади Нефтяников в Нижневартовске не впечатлил горожан, праздничное дерево прозвали «елкой без прикрас». Вартовчане посчитали, что на ней недостаточно шаров.

Кривая елка

Жители Нефтеюганска с нетерпением ждали, когда же зажгутся гирлянды на центральной елке. Однако их ожидания не оправдались, ведь вместо красивой стройной ели они увидели кривое дерево в скромном наряде, напоминающее Пизанскую башню.

Ранее URA.RU рассказывало о самых красивых елках в ХМАО. В топ праздничных убранств попали ели из Когалыма, Ханты-Мансийска и Сургута.

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В некоторых городах ХМАО устроили негласные соревнования за титул самой причудливой праздничной елки. О том, какие новогодние деревья удивили югорчан, в подборке URA.RU. Елка-неряха Виновницу торжества в неопрятном виде установила одна из управляющих компаний в жилом комплексе «Дорожный» в Сургуте. На растрепанном дереве нет ни одной игрушки, только оборванная мишура. Елка из автомобильных шин Около городской шиномонтажной мастерской в Радужном появилась экспозиция из автопокрышек в виде елки. Вместо подарков под ней — три бутылки «незамерзайки». Скупая елка Главный атрибут Нового года на пощади Нефтяников в Нижневартовске не впечатлил горожан, праздничное дерево прозвали «елкой без прикрас». Вартовчане посчитали, что на ней недостаточно шаров. Кривая елка Жители Нефтеюганска с нетерпением ждали, когда же зажгутся гирлянды на центральной елке. Однако их ожидания не оправдались, ведь вместо красивой стройной ели они увидели кривое дерево в скромном наряде, напоминающее Пизанскую башню. Ранее URA.RU рассказывало о самых красивых елках в ХМАО. В топ праздничных убранств попали ели из Когалыма, Ханты-Мансийска и Сургута.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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