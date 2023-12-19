В некоторых городах ХМАО устроили негласные соревнования за титул самой причудливой праздничной елки. О том, какие новогодние деревья удивили югорчан, в подборке URA.RU.
Елка-неряха
Виновницу торжества в неопрятном виде установила одна из управляющих компаний в жилом комплексе «Дорожный» в Сургуте. На растрепанном дереве нет ни одной игрушки, только оборванная мишура.
Елка из автомобильных шин
Около городской шиномонтажной мастерской в Радужном появилась экспозиция из автопокрышек в виде елки. Вместо подарков под ней — три бутылки «незамерзайки».
Скупая елка
Главный атрибут Нового года на пощади Нефтяников в Нижневартовске не впечатлил горожан, праздничное дерево прозвали «елкой без прикрас». Вартовчане посчитали, что на ней недостаточно шаров.
Кривая елка
Жители Нефтеюганска с нетерпением ждали, когда же зажгутся гирлянды на центральной елке. Однако их ожидания не оправдались, ведь вместо красивой стройной ели они увидели кривое дерево в скромном наряде, напоминающее Пизанскую башню.
Ранее URA.RU рассказывало о самых красивых елках в ХМАО. В топ праздничных убранств попали ели из Когалыма, Ханты-Мансийска и Сургута.
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