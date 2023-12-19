Топ самых странных новогодних елок в ХМАО. Фото

20 декабря 2023 в 20:17 Размер текста - 17 +

В Сургуте установили неопрятную елку без игрушек, а в Нефтеюганске — скромное кривое новогоднее дерево Фото: Денис Моргунов © URA.RU (фото из архива) В некоторых городах ХМАО устроили негласные соревнования за титул самой причудливой праздничной елки. О том, какие новогодние деревья удивили югорчан, в подборке URA.RU.



Елка-неряха



Виновницу торжества в неопрятном виде установила одна из управляющих компаний в жилом комплексе «Дорожный» в Сургуте. На растрепанном дереве нет ни одной игрушки, только оборванная мишура.



Елка из автомобильных шин



Около городской шиномонтажной мастерской в Радужном появилась экспозиция из автопокрышек в виде елки. Вместо подарков под ней — три бутылки «незамерзайки».



Скупая елка



Главный атрибут Нового года на пощади Нефтяников в Нижневартовске не впечатлил горожан, праздничное дерево прозвали «елкой без прикрас». Вартовчане посчитали, что на ней недостаточно шаров.



Кривая елка



Жители Нефтеюганска с нетерпением ждали, когда же зажгутся гирлянды на центральной елке. Однако их ожидания не оправдались, ведь вместо красивой стройной ели они увидели кривое дерево в скромном наряде, напоминающее Пизанскую башню.



Ранее URA.RU рассказывало о самых красивых елках в ХМАО. В топ праздничных убранств попали ели из Когалыма, Ханты-Мансийска и Сургута.

В некоторых городах ХМАО устроили негласные соревнования за титул самой причудливой праздничной елки. О том, какие новогодние деревья удивили югорчан, в подборке URA.RU. Елка-неряха Виновницу торжества в неопрятном виде установила одна из управляющих компаний в жилом комплексе «Дорожный» в Сургуте. На растрепанном дереве нет ни одной игрушки, только оборванная мишура. Елка из автомобильных шин Около городской шиномонтажной мастерской в Радужном появилась экспозиция из автопокрышек в виде елки. Вместо подарков под ней — три бутылки «незамерзайки». Скупая елка Главный атрибут Нового года на пощади Нефтяников в Нижневартовске не впечатлил горожан, праздничное дерево прозвали «елкой без прикрас». Вартовчане посчитали, что на ней недостаточно шаров. Кривая елка Жители Нефтеюганска с нетерпением ждали, когда же зажгутся гирлянды на центральной елке. Однако их ожидания не оправдались, ведь вместо красивой стройной ели они увидели кривое дерево в скромном наряде, напоминающее Пизанскую башню. Ранее URA.RU рассказывало о самых красивых елках в ХМАО. В топ праздничных убранств попали ели из Когалыма, Ханты-Мансийска и Сургута.