Володин: парламент стал ответственнее принимать законы

Российские парламентарии стали ощущать общую ответственность за введение законов и предлагаемые инициативы в стране. Об этом заявил спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин на встрече с парламентом.
«Мы стали чувствовать общую ответственность за принимаемые законы, инициативы. Стали более вдумчиво их обсуждать. Конечно, это повысило качество законотворчество», — заявил Володин. Трансляцию встречи ведет телеканал «Россия 24». Он добавил, что это является новым этапом развития парламентаризма, при котором парламент получает значительные возможности для влияния на принимаемые решения и формирования правительства своей страны.
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