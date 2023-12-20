Володин: парламент стал ответственнее принимать законы

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Организационное собрание фракции политической партии "Единая Россия". Москва, володин вячеслав
Российские парламентарии стали более вдумчивыми, заявил Вячеслав Володин Фото:

Российские парламентарии стали ощущать общую ответственность за введение законов и предлагаемые инициативы в стране. Об этом заявил спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин на встрече с парламентом.

«Мы стали чувствовать общую ответственность за принимаемые законы, инициативы. Стали более вдумчиво их обсуждать. Конечно, это повысило качество законотворчество», — заявил Володин. Трансляцию встречи ведет телеканал «Россия 24». Он добавил, что это является новым этапом развития парламентаризма, при котором парламент получает значительные возможности для влияния на принимаемые решения и формирования правительства своей страны.

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Российские парламентарии стали ощущать общую ответственность за введение законов и предлагаемые инициативы в стране. Об этом заявил спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин на встрече с парламентом. «Мы стали чувствовать общую ответственность за принимаемые законы, инициативы. Стали более вдумчиво их обсуждать. Конечно, это повысило качество законотворчество», — заявил Володин. Трансляцию встречи ведет телеканал «Россия 24». Он добавил, что это является новым этапом развития парламентаризма, при котором парламент получает значительные возможности для влияния на принимаемые решения и формирования правительства своей страны.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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