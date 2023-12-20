Свердловчане станут больше платить за вывоз мусора

20 декабря 2023 в 17:54 Размер текста - 17 +

РЭК согласилась еще поднять цены на услуги «Спецавтобазы» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Свердловской области с 1 июля 2024 года изменится тариф на вывоз мусора. Он вырастет на 60,43 рубля — с 627,06 рублей за кубический метр до 687,49. Соответствующее постановление опубликовано на сайте Региональной энергетической комиссии. Следующее изменение тарифа планируется 1 января 2025 года — стоимость вывоза мусора снизится с 687,49 рублей до 664,69 рублей, но уже с июля снова подрастет — до 704,7 рублей за кубический метр. Очередной рост, согласно документу, будет 1 июля 2026 года — сразу до 742,18 рублей. В августе министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов допускал снижение тарифов за вывоз твердых коммунальных отходов. По его прогнозам, сделать это можно было бы после строительства мусоросортировочного завода в Краснотурьинске.

В Свердловской области с 1 июля 2024 года изменится тариф на вывоз мусора. Он вырастет на 60,43 рубля — с 627,06 рублей за кубический метр до 687,49. Соответствующее постановление опубликовано на сайте Региональной энергетической комиссии. Следующее изменение тарифа планируется 1 января 2025 года — стоимость вывоза мусора снизится с 687,49 рублей до 664,69 рублей, но уже с июля снова подрастет — до 704,7 рублей за кубический метр. Очередной рост, согласно документу, будет 1 июля 2026 года — сразу до 742,18 рублей. В августе министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов допускал снижение тарифов за вывоз твердых коммунальных отходов. По его прогнозам, сделать это можно было бы после строительства мусоросортировочного завода в Краснотурьинске.