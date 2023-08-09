В Свердловской области допустили снижение мусорных тарифов

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Министр ЖКХ Смирнов допустил снижение тарифа за вывоз ТКО Фото:

Министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов допустил снижение тарифов за вывоз твердых коммунальных отходов. Об этом он рассказал в ходе пресс-конференции 9 августа.

«В Краснотурьинске мусоросортировочный завод строится по заложенной в тарифе инвестиционной составляющей, и возмещение затрат инвестору за стройку было растянуто на семь лет. Спустя этот срок, когда инвестору возместят затраты, инвестиционная составляющая исчезнет, и тариф может уменьшиться», — сказал Смирнов.

При этом министр добавил, что когда завод начнет работать, на людей лягут затраты на его эксплуатацию. Их внесут в тариф за обращение с ТКО.

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Министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов допустил снижение тарифов за вывоз твердых коммунальных отходов. Об этом он рассказал в ходе пресс-конференции 9 августа. «В Краснотурьинске мусоросортировочный завод строится по заложенной в тарифе инвестиционной составляющей, и возмещение затрат инвестору за стройку было растянуто на семь лет. Спустя этот срок, когда инвестору возместят затраты, инвестиционная составляющая исчезнет, и тариф может уменьшиться», — сказал Смирнов. При этом министр добавил, что когда завод начнет работать, на людей лягут затраты на его эксплуатацию. Их внесут в тариф за обращение с ТКО.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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