В Пермском крае построят новый комплекс по сортировке мусора

21 декабря 2023 в 10:02 Размер текста - 17 +

На объекте будет отсортировываться не менее двух тысяч тонн пластика, металла и бумаги Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Кунгурском муниципальном округе Пермского края будут строить новый мусоросортировочный комплекс. Проект намерена реализовать компания «Торговый дом «Ресурс Групп». Запланированный объем инвестиций составляет 93 млн рублей. «На предоставленном земельном участке площадью 8,9 гектара, смежном с уже действующим полигоном, эта организация намерена построить линию сортировки и обеспечивающие объекты: весовую, пропускной пункт, административно-бытовой корпус и другие. Преобразование системы обращения с отходами — важное направление национального проекта «Экология», — сообщается на сайте правительства Пермского края. На заседании совета по предпринимательству и улучшению инвестиционного климата в Пермском крае проекту был присвоен статус приоритетного. Работы по строительству комплекса планируют реализовать в течение 2024 года. На объекте будет отсортировываться не менее двух тысяч тонн пластика, металла и бумаги. Также благодаря реализации проекта будут созданы 26 новых рабочих мест.

В Кунгурском муниципальном округе Пермского края будут строить новый мусоросортировочный комплекс. Проект намерена реализовать компания «Торговый дом «Ресурс Групп». Запланированный объем инвестиций составляет 93 млн рублей. «На предоставленном земельном участке площадью 8,9 гектара, смежном с уже действующим полигоном, эта организация намерена построить линию сортировки и обеспечивающие объекты: весовую, пропускной пункт, административно-бытовой корпус и другие. Преобразование системы обращения с отходами — важное направление национального проекта «Экология», — сообщается на сайте правительства Пермского края. На заседании совета по предпринимательству и улучшению инвестиционного климата в Пермском крае проекту был присвоен статус приоритетного. Работы по строительству комплекса планируют реализовать в течение 2024 года. На объекте будет отсортировываться не менее двух тысяч тонн пластика, металла и бумаги. Также благодаря реализации проекта будут созданы 26 новых рабочих мест.