Пермяки раскупили все места на новогодние рейсы в Таиланд и Египет

21 декабря 2023 в 13:09 Размер текста - 17 +

Места на рейсах из Перми за границу на Новый год закончились Фото: Денис Моргунов © URA.RU Жители Перми скупили все путевки на Новый год в Таиланд и Египет. Места на рейс до Пхукета закончились, а в Шарм-эль-Шейх осталось всего четыре билета, рассказала URA.RU директор пермского туристического агентства «А-Тур» Алина Балыбердина. «На рейс из Перми на Пхукет 28 декабря раскупили все билеты. В Шарм-эль-Шейх осталось четыре места. По системе „Ультра все включено“ в Египте можно отдохнуть от 157 тысяч рублей на двоих», — рассказала турагент. Последние туры с проживанием на 11-12 ночей в Таиланд из Перми стоили от 127 тысяч рублей на человека при двухместном размещении. Несмотря на то, что места на рейсах закончились, у пермяков еще остается шанс встретить Новый год на берегу моря. Улететь в Таиланд и Египет можно из Москвы и Екатеринбурга. Также из этих городов есть новогодние комбинированные туры на Шри-Ланку, где совмещен пляжный и экскурсионный отдых, сообщила Алина Балыбердина в своем telegram-канале. Ранее URA.RU рассказало, что пермяки смогут сэкономить на отдыхе в Египте и Таиланде в январе. Путевки после праздничных выходных будут стоить в два раза ниже, чем в Новый год.

Жители Перми скупили все путевки на Новый год в Таиланд и Египет. Места на рейс до Пхукета закончились, а в Шарм-эль-Шейх осталось всего четыре билета, рассказала URA.RU директор пермского туристического агентства «А-Тур» Алина Балыбердина. «На рейс из Перми на Пхукет 28 декабря раскупили все билеты. В Шарм-эль-Шейх осталось четыре места. По системе „Ультра все включено“ в Египте можно отдохнуть от 157 тысяч рублей на двоих», — рассказала турагент. Последние туры с проживанием на 11-12 ночей в Таиланд из Перми стоили от 127 тысяч рублей на человека при двухместном размещении. Несмотря на то, что места на рейсах закончились, у пермяков еще остается шанс встретить Новый год на берегу моря. Улететь в Таиланд и Египет можно из Москвы и Екатеринбурга. Также из этих городов есть новогодние комбинированные туры на Шри-Ланку, где совмещен пляжный и экскурсионный отдых, сообщила Алина Балыбердина в своем telegram-канале. Ранее URA.RU рассказало, что пермяки смогут сэкономить на отдыхе в Египте и Таиланде в январе. Путевки после праздничных выходных будут стоить в два раза ниже, чем в Новый год.