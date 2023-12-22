В Екатеринбурге бойцов в масках стянули к месту сбора мусульман

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Сандаков Николай. Суд. Челябинск., фсб
Силовики, по предварительным данным, ищут мигрантов-нелегалов Фото:

К молельной комнате рядом со зданием на улице Артинской в Екатеринбурге стянули силовиков. Предварительно, бойцы в масках ищут мигрантов-нелегалов среди мусульман, сообщили в соцсетях.

«Некоторых [мигрантов] уже поместили в автобус, другие стоят у стены мечети. Из-за силовой операции на ближайших улицах Екатеринбурга появились пробки», — пишет газета «Вечерние ведомости» в Telegram.

Сотрудники УМВД по Екатеринбургу не принимали участия в рейде, пояснили URA.RU в пресс-группе ведомства. Корреспондент обратился за комментарием в управление ФСБ по Свердловской области, ответ ожидается.

Предыдущий рейд силовики проводили в екатеринбургском торговом центре «Гринвич». Там было задержано более 20 человек. Облава, вероятно, была связана с последними потасовками в ТРЦ, одна из которых закончилась стрельбой.

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
К молельной комнате рядом со зданием на улице Артинской в Екатеринбурге стянули силовиков. Предварительно, бойцы в масках ищут мигрантов-нелегалов среди мусульман, сообщили в соцсетях. «Некоторых [мигрантов] уже поместили в автобус, другие стоят у стены мечети. Из-за силовой операции на ближайших улицах Екатеринбурга появились пробки», — пишет газета «Вечерние ведомости» в Telegram. Сотрудники УМВД по Екатеринбургу не принимали участия в рейде, пояснили URA.RU в пресс-группе ведомства. Корреспондент обратился за комментарием в управление ФСБ по Свердловской области, ответ ожидается. Предыдущий рейд силовики проводили в екатеринбургском торговом центре «Гринвич». Там было задержано более 20 человек. Облава, вероятно, была связана с последними потасовками в ТРЦ, одна из которых закончилась стрельбой.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...