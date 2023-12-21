В ХМАО запустят новый междугородный маршрут по зимнику

22 декабря 2023 в 18:20 Размер текста - 17 +

По зимнику Мегион-Покур запустят рейсовые автобусы Фото: Александр Елизаров © URA.RU В Нижневартовском районе ХМАО запустят новый автобусный рейс из Нижневартовска в Покур. Власти района сообщили, что маршрут проходит по зимнику через три реки. «В связи с открытием зимней дороги с 24 декабря начнет курсировать автобус по маршруту Покур-Нижневартовск-Покур. Всего на зимнике три переправы: через реки Обь, Кульеган и протоку Кирьяс», — сообщили власти Нижневартовского района в telegram-канале. Автобусы будут ходить в понедельник, среду, пятницу и воскресенье. Зимнюю автодорогу Мегион — Покур, по которой следует автобус, открыли сегодня. По зимнику разрешен проезд транспорта весом до 15 тонн. Ранее URA.RU писало, что в 20 декабря в четырех районах ХМАО начали функционировать семь новых автозимников. Они расположены в Ханты-Мансийском, Сургутском, Нижневартовском и Кондинском районах.

В Нижневартовском районе ХМАО запустят новый автобусный рейс из Нижневартовска в Покур. Власти района сообщили, что маршрут проходит по зимнику через три реки. «В связи с открытием зимней дороги с 24 декабря начнет курсировать автобус по маршруту Покур-Нижневартовск-Покур. Всего на зимнике три переправы: через реки Обь, Кульеган и протоку Кирьяс», — сообщили власти Нижневартовского района в telegram-канале. Автобусы будут ходить в понедельник, среду, пятницу и воскресенье. Зимнюю автодорогу Мегион — Покур, по которой следует автобус, открыли сегодня. По зимнику разрешен проезд транспорта весом до 15 тонн. Ранее URA.RU писало, что в 20 декабря в четырех районах ХМАО начали функционировать семь новых автозимников. Они расположены в Ханты-Мансийском, Сургутском, Нижневартовском и Кондинском районах.