24 декабря 2023
23 декабря 2023
22 декабря 2023

На «трассе смерти» в ХМАО погиб водитель иномарки

© Служба новостей «URA.RU»
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ДТП у Швейной фабрики. Челябинск, дтп, авария, логан
Водитель иномарки из ХМАО допустил лобовое столкновение и погиб Фото:

На автодороге из Тюмени в Ханты-Мансийск, которую называют трассой смерти из-за множества аварий, произошло смертельное ДТП, в котором погиб водитель иномарки. Госавтоинспекция Югры в telegram-канале сообщила, что водитель выехал на встречную полосу движения.

«В Нефтеюганском районе ХМАО на 731 км автодороги Тюмень-Ханты-Мансийск 44-летний водитель Hyundai, по предварительным данным, не выбрал безопасную скорость, допустил выезд на полосу встречного движения, где произошло столкновение со встречным автомобилем УАЗ. В результате автоаварии водитель иномарки от полученных травм скончался на месте происшествия», — указано в публикации Госавтоинспекции.

Врачи скорой помощи констатировали смерть автомобилиста. Водитель УАЗа, и два пассажира иномарки получили травмы.

Ранее URA.RU писало, что в ХМАО ограничили движение на «трассе смерти». Дорогу закрыли из-за гололеда

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На автодороге из Тюмени в Ханты-Мансийск, которую называют трассой смерти из-за множества аварий, произошло смертельное ДТП, в котором погиб водитель иномарки. Госавтоинспекция Югры в telegram-канале сообщила, что водитель выехал на встречную полосу движения. «В Нефтеюганском районе ХМАО на 731 км автодороги Тюмень-Ханты-Мансийск 44-летний водитель Hyundai, по предварительным данным, не выбрал безопасную скорость, допустил выезд на полосу встречного движения, где произошло столкновение со встречным автомобилем УАЗ. В результате автоаварии водитель иномарки от полученных травм скончался на месте происшествия», — указано в публикации Госавтоинспекции. Врачи скорой помощи констатировали смерть автомобилиста. Водитель УАЗа, и два пассажира иномарки получили травмы. Ранее URA.RU писало, что в ХМАО ограничили движение на «трассе смерти». Дорогу закрыли из-за гололеда
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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