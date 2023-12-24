На «трассе смерти» в ХМАО погиб водитель иномарки

На автодороге из Тюмени в Ханты-Мансийск, которую называют трассой смерти из-за множества аварий, произошло смертельное ДТП, в котором погиб водитель иномарки. Госавтоинспекция Югры в telegram-канале сообщила, что водитель выехал на встречную полосу движения.
«В Нефтеюганском районе ХМАО на 731 км автодороги Тюмень-Ханты-Мансийск 44-летний водитель Hyundai, по предварительным данным, не выбрал безопасную скорость, допустил выезд на полосу встречного движения, где произошло столкновение со встречным автомобилем УАЗ. В результате автоаварии водитель иномарки от полученных травм скончался на месте происшествия», — указано в публикации Госавтоинспекции.
Врачи скорой помощи констатировали смерть автомобилиста. Водитель УАЗа, и два пассажира иномарки получили травмы.
Ранее URA.RU писало, что в ХМАО ограничили движение на «трассе смерти». Дорогу закрыли из-за гололеда
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