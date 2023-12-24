24 декабря 2023

В Свердловской области в 2023 году 156 человек умерли на работе

© Служба новостей «URA.RU»
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Завод «Уральские локомотивы». Екатеринбург, сварка, сварщик, уральские локомотивы, предприятие, цех, производство
Многие сотрудники устают, так как перерабатывают Фото:

В Свердловской области за 2023 год зарегистрировали 42 несчастных случая со смертельным исходом на предприятиях, еще 114 человек погибли на работе естественной смертью. Об этом рассказал председатель Федерации профсоюзов Свердловской области Андрей Ветлужских во время пресс-конференции в ТАСС.

«В этом году снизилось количество несчастных случаев со смертельным исходом на рабочем месте: 42 против 56 в прошлом году. При этом 114 человек умерли естественной смертью прямо на рабочем месте, чаще всего по причине сердечно-сосудистых заболеваний. Причиной тому являются некачественные медосмотры», — отметил Ветлужских.

По его словам, сейчас федерация составляет список государственных и частных клиник с хорошим рейтингом, чтобы рекомендовать их работодателям. ПЕще один момент, на который обратил внимание Ветлужских, в условиях специальной военной операции на предприятиях, выполняющих гооборонзаказ, сотрудники перерабатывают. За это доплачивают, но усталость накапливается, бдительность теряется, а это может привести к несчастным случаям.

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В Свердловской области за 2023 год зарегистрировали 42 несчастных случая со смертельным исходом на предприятиях, еще 114 человек погибли на работе естественной смертью. Об этом рассказал председатель Федерации профсоюзов Свердловской области Андрей Ветлужских во время пресс-конференции в ТАСС. «В этом году снизилось количество несчастных случаев со смертельным исходом на рабочем месте: 42 против 56 в прошлом году. При этом 114 человек умерли естественной смертью прямо на рабочем месте, чаще всего по причине сердечно-сосудистых заболеваний. Причиной тому являются некачественные медосмотры», — отметил Ветлужских. По его словам, сейчас федерация составляет список государственных и частных клиник с хорошим рейтингом, чтобы рекомендовать их работодателям. ПЕще один момент, на который обратил внимание Ветлужских, в условиях специальной военной операции на предприятиях, выполняющих гооборонзаказ, сотрудники перерабатывают. За это доплачивают, но усталость накапливается, бдительность теряется, а это может привести к несчастным случаям.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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