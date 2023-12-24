24 декабря 2023

Полицейские в ХМАО получат новогодние премии до 150 тысяч рублей. Инсайд

© Служба новостей «URA.RU»
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Выплаты будут доходить до 150 тысяч рублей Фото:

В ХМАО сотрудники полиции получат новогоднюю премию. Выплаты будут варьироваться от 20 до 150 тысяч рублей в зависимости от звания, должности и срока службы, рассказали URA.RU источник в УМВД.

«По году сложилась экономия, которая пойдет на выплаты премий сотрудникам. Разброс примерно от 20 до 150 тысяч рублей. В зависимости от звания, должности и срока службы рассказал журналисту URA.RU источник в полиции. Он также добавил, что за 2023 год итоговая премия больше, чем в предыдущем.

Агентство запросило официальный комментарий у пресс-службы УМВД ХМАО. На момент публикации ответ не поступил.

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В ХМАО сотрудники полиции получат новогоднюю премию. Выплаты будут варьироваться от 20 до 150 тысяч рублей в зависимости от звания, должности и срока службы, рассказали URA.RU источник в УМВД. «По году сложилась экономия, которая пойдет на выплаты премий сотрудникам. Разброс примерно от 20 до 150 тысяч рублей. В зависимости от звания, должности и срока службы рассказал журналисту URA.RU источник в полиции. Он также добавил, что за 2023 год итоговая премия больше, чем в предыдущем. Агентство запросило официальный комментарий у пресс-службы УМВД ХМАО. На момент публикации ответ не поступил.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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