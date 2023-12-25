Дорожники начали открывать трассы в ХМАО после непогоды

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Фура. Тюмень, фура, грузовик, грузовой автомобиль, фура на трассе, грузовые перевозки
Снято ограничения для движения всех видов транспорта Фото:

В ХМАО на автомобильной дороге Сургут-Лянтор и Северный обход Сургута снято ограничение на движение транспорта, которое ранее ввели из-за гололеда. Об этом сообщает окружной Управтодор в соцсети.

«Ограничения сняты. Автодорога Сургут-Лянтор с 60 по 91 километр, северный обход Сургута с 0 по 23 километр», — сообщается в telegram-канале ведомства.

Трассы в ХМАО перекрыли 25 декабря. На поверхности автодорог образовался «стекловидный лед». Дорожные службы ведут работы по очистке и обработке дорожного полотна.

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В ХМАО на автомобильной дороге Сургут-Лянтор и Северный обход Сургута снято ограничение на движение транспорта, которое ранее ввели из-за гололеда. Об этом сообщает окружной Управтодор в соцсети. «Ограничения сняты. Автодорога Сургут-Лянтор с 60 по 91 километр, северный обход Сургута с 0 по 23 километр», — сообщается в telegram-канале ведомства. Трассы в ХМАО перекрыли 25 декабря. На поверхности автодорог образовался «стекловидный лед». Дорожные службы ведут работы по очистке и обработке дорожного полотна.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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