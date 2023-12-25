Дорожники начали открывать трассы в ХМАО после непогоды

Снято ограничения для движения всех видов транспорта
В ХМАО на автомобильной дороге Сургут-Лянтор и Северный обход Сургута снято ограничение на движение транспорта, которое ранее ввели из-за гололеда. Об этом сообщает окружной Управтодор в соцсети.
«Ограничения сняты. Автодорога Сургут-Лянтор с 60 по 91 километр, северный обход Сургута с 0 по 23 километр», — сообщается в telegram-канале ведомства.
Трассы в ХМАО перекрыли 25 декабря. На поверхности автодорог образовался «стекловидный лед». Дорожные службы ведут работы по очистке и обработке дорожного полотна.
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