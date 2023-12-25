Дорожники начали открывать трассы в ХМАО после непогоды

25 декабря 2023 в 23:34 Размер текста - 17 +

Снято ограничения для движения всех видов транспорта Фото: Денис Моргунов © URA.RU В ХМАО на автомобильной дороге Сургут-Лянтор и Северный обход Сургута снято ограничение на движение транспорта, которое ранее ввели из-за гололеда. Об этом сообщает окружной Управтодор в соцсети. «Ограничения сняты. Автодорога Сургут-Лянтор с 60 по 91 километр, северный обход Сургута с 0 по 23 километр», — сообщается в telegram-канале ведомства. Трассы в ХМАО перекрыли 25 декабря. На поверхности автодорог образовался «стекловидный лед». Дорожные службы ведут работы по очистке и обработке дорожного полотна.

В ХМАО на автомобильной дороге Сургут-Лянтор и Северный обход Сургута снято ограничение на движение транспорта, которое ранее ввели из-за гололеда. Об этом сообщает окружной Управтодор в соцсети. «Ограничения сняты. Автодорога Сургут-Лянтор с 60 по 91 километр, северный обход Сургута с 0 по 23 километр», — сообщается в telegram-канале ведомства. Трассы в ХМАО перекрыли 25 декабря. На поверхности автодорог образовался «стекловидный лед». Дорожные службы ведут работы по очистке и обработке дорожного полотна.