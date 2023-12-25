В Челябинске цены на такси из-за снегопада выросли в три раза

Поездка на такси сильно выросла в цене из-за непрекращающегося снегопада
В Челябинске 26 декабря из-за метели и огромных сугробов поездка на такси подорожала в три раза. Об этом сообщил читатель URA.RU.
«Так к примеру, от Публичной библиотеки до торгового центра „Курчатов“ в это время дня такси обычно стоит 140 рублей. Сейчас за поездку просят 430 рублей. При этом еще предупреждают о долгом ожидании», — рассказал читатель.
В администрации Челябинска созвали оперативный штаб для борьбы с последствиями продолжающегося снегопада. Из аэропорта имени Курчатова задержали авиарейсы в Москву, Санкт-Петербург и Сочи из-за непогоды.
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