25 декабря 2023

В Челябинске цены на такси из-за снегопада выросли в три раза

© Служба новостей «URA.RU»
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Буран снегопад
Поездка на такси сильно выросла в цене из-за непрекращающегося снегопада Фото:

В Челябинске 26 декабря из-за метели и огромных сугробов поездка на такси подорожала в три раза. Об этом сообщил читатель URA.RU.

«Так к примеру, от Публичной библиотеки до торгового центра „Курчатов“ в это время дня такси обычно стоит 140 рублей. Сейчас за поездку просят 430 рублей. При этом еще предупреждают о долгом ожидании», — рассказал читатель.

В администрации Челябинска созвали оперативный штаб для борьбы с последствиями продолжающегося снегопада. Из аэропорта имени Курчатова задержали авиарейсы в Москву, Санкт-Петербург и Сочи из-за непогоды.

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В Челябинске 26 декабря из-за метели и огромных сугробов поездка на такси подорожала в три раза. Об этом сообщил читатель URA.RU. «Так к примеру, от Публичной библиотеки до торгового центра „Курчатов“ в это время дня такси обычно стоит 140 рублей. Сейчас за поездку просят 430 рублей. При этом еще предупреждают о долгом ожидании», — рассказал читатель. В администрации Челябинска созвали оперативный штаб для борьбы с последствиями продолжающегося снегопада. Из аэропорта имени Курчатова задержали авиарейсы в Москву, Санкт-Петербург и Сочи из-за непогоды.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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