МЧС по ХМАО предупредило жителей о штормовом ветре и гололеде

В ХМАО тепло, ветрено и скользко
МЧС по ХМАО предупредило округа о снеге с дождем, сильном ветре и гололеде. Сообщение об ухудшении погодных условий получили от спасателей все жители региона.
«Смешанные осадки, порывы ветра 15-17 м/с, гололед ожидаются по всей территории округа 26—27 декабря. Погода облачная с прояснениями», — указано в сообщении МЧС.
Температура воздуха ночью -3,-8 °С. Днем столбик термометра поднимется повысится до 0,-5 градусов.
Ранее URA.RU писало, что в ХМАО перед Новым годом прогнозируют оттепель. Температура поднимется до 3 градусов.
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