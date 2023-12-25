МЧС по ХМАО предупредило жителей о штормовом ветре и гололеде

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Снегопад. Челябинск, зима, машины в снегу, снегопад, буран, метель, климат, погода
В ХМАО тепло, ветрено и скользко Фото:

МЧС по ХМАО предупредило округа о снеге с дождем, сильном ветре и гололеде. Сообщение об ухудшении погодных условий получили от спасателей все жители региона.

«Смешанные осадки, порывы ветра 15-17 м/с, гололед ожидаются по всей территории округа 26—27 декабря. Погода облачная с прояснениями», — указано в сообщении МЧС.

Температура воздуха ночью -3,-8 °С. Днем столбик термометра поднимется повысится до 0,-5 градусов.

Ранее URA.RU писало, что в ХМАО перед Новым годом прогнозируют оттепель. Температура поднимется до 3 градусов.

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МЧС по ХМАО предупредило округа о снеге с дождем, сильном ветре и гололеде. Сообщение об ухудшении погодных условий получили от спасателей все жители региона. «Смешанные осадки, порывы ветра 15-17 м/с, гололед ожидаются по всей территории округа 26—27 декабря. Погода облачная с прояснениями», — указано в сообщении МЧС. Температура воздуха ночью -3,-8 °С. Днем столбик термометра поднимется повысится до 0,-5 градусов. Ранее URA.RU писало, что в ХМАО перед Новым годом прогнозируют оттепель. Температура поднимется до 3 градусов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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