25 декабря 2023

Обанкротившийся жилищный кооператив из ХМАО требует с партнеров два миллиарда рублей

Жилищный кооператив «Наш дом» из ХМАО пытается отсудить миллиарды рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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ЖСК из ХМАО в суде требует миллиарды от партнеров из Кирова Фото:

Разорившийся жилищно-строительный кооператив (ЖСК) «Наш дом» из Нефтеюганска (ХМАО) подал в суд на поставщика из Кирова — компанию «Евразия Трэйд» с требованием выплатить 2 млрд рублей. Об этом свидетельствует информация на сайте арбитражного суда.

«Жилищно-строительный кооператив „Наш дом“ подал в арбитражный суд ХМАО заявление о выдаче судебного приказа с исковыми требованиями к ООО „Евразия Трэйд“ на сумму 2 000 081 380,41 рублей. Ответчик подал ходатайство об ознакомлении с материалами дела», — указано в документах суда.

Агентство обратилось за комментариями к арбитражному управляющему ЖСК. «Нет информации по указанному делу, но, вероятно, в документах суда ошибка. Таких сумм по искам к партнерам у нас не было», — сообщил управляющий. Подробности он пообещал сообщить позднее. По телефону ООО «Евразия Трэйд» корреспонденту URA.RU не ответили.

Ранее URA.RU писало, что обанкротившаяся нефтяная компания «Каюм Нефть» из ХМАО судится с подрядчиком за имущество. Стоимость скважин, которые пытаются отсудить нефтяники, составляет порядка пяти миллиардов рублей.

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Разорившийся жилищно-строительный кооператив (ЖСК) «Наш дом» из Нефтеюганска (ХМАО) подал в суд на поставщика из Кирова — компанию «Евразия Трэйд» с требованием выплатить 2 млрд рублей. Об этом свидетельствует информация на сайте арбитражного суда. «Жилищно-строительный кооператив „Наш дом“ подал в арбитражный суд ХМАО заявление о выдаче судебного приказа с исковыми требованиями к ООО „Евразия Трэйд“ на сумму 2 000 081 380,41 рублей. Ответчик подал ходатайство об ознакомлении с материалами дела», — указано в документах суда. Агентство обратилось за комментариями к арбитражному управляющему ЖСК. «Нет информации по указанному делу, но, вероятно, в документах суда ошибка. Таких сумм по искам к партнерам у нас не было», — сообщил управляющий. Подробности он пообещал сообщить позднее. По телефону ООО «Евразия Трэйд» корреспонденту URA.RU не ответили. Ранее URA.RU писало, что обанкротившаяся нефтяная компания «Каюм Нефть» из ХМАО судится с подрядчиком за имущество. Стоимость скважин, которые пытаются отсудить нефтяники, составляет порядка пяти миллиардов рублей.
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