25 декабря 2023

Власти ХМАО провели общественную приемку биатлонного центра

© Служба новостей «URA.RU»
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Областной центр зимних видов спорта "Жемчужина сибири". Тренировка перед соревнованиями. Тюмень , биатлон, огневой рубеж, лыжники
Площадь объекта превышает 30 тысяч метров квадратных Фото:

Власти ХМАО провели общественную приемку биатлонного центра в Нижневартовске. Информация об этом была опубликована в tg-канале Стройкомплекса Югры.

«На заседании штаба по строительству состоялась общественная приемка спортивного объекта. В Нижневартовске построили Центр лыжного спорта со специализированным биатлонным стрельбищем. Общественность осталась довольна качеством спортивного объекта, которого жители ждали давно. Его открытие позволит осуществлять подготовку спортсменов на еще более профессиональном уровне», — указано в tg-канале.

Площадь объекта превышает 30 тысяч метров квадратных. На территории спортивного комплекса размещены тренерские, судейские, душевые, медицинский кабинет, комнаты для подготовки лыж, техническое помещение с оружейной комнатой. «Выполнены стартовая площадка, штрафной круг, переходный мостик, лыжероллерная трасса длиной в 2,3 километра. Кроме того, установлены стрельбище с 16 мишенями, информационное табло, освещение, сборно-разборная трибуна на 244 места», — сказано в посте.

Ранее URA.RU рассказывало о начале строительства этого биатлонного центра. Тогда строительный эксперт и директор союза «СРО „ОПУС“» Сергей Чабан пояснял агентству, как подобные объекты влияют на инвестиционную привлекательность городов.

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Власти ХМАО провели общественную приемку биатлонного центра в Нижневартовске. Информация об этом была опубликована в tg-канале Стройкомплекса Югры. «На заседании штаба по строительству состоялась общественная приемка спортивного объекта. В Нижневартовске построили Центр лыжного спорта со специализированным биатлонным стрельбищем. Общественность осталась довольна качеством спортивного объекта, которого жители ждали давно. Его открытие позволит осуществлять подготовку спортсменов на еще более профессиональном уровне», — указано в tg-канале. Площадь объекта превышает 30 тысяч метров квадратных. На территории спортивного комплекса размещены тренерские, судейские, душевые, медицинский кабинет, комнаты для подготовки лыж, техническое помещение с оружейной комнатой. «Выполнены стартовая площадка, штрафной круг, переходный мостик, лыжероллерная трасса длиной в 2,3 километра. Кроме того, установлены стрельбище с 16 мишенями, информационное табло, освещение, сборно-разборная трибуна на 244 места», — сказано в посте. Ранее URA.RU рассказывало о начале строительства этого биатлонного центра. Тогда строительный эксперт и директор союза «СРО „ОПУС“» Сергей Чабан пояснял агентству, как подобные объекты влияют на инвестиционную привлекательность городов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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