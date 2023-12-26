В ХМАО назвали зарплату самых дорогих топ-менеджеров в 2023 году

На самую большую зарплату среди топ-менеджеров ХМАО в 2023 году могли рассчитывать технические директора. Специалистам в среднем по региону готовы платить 190 тысяч рублей. Об этом URA.RU сообщили аналитики сервиса Head Hunter.
«Десятку наиболее высокооплачиваемых специализаций в категории высшего и среднего менеджмента возглавляет технический директор (CTO) с медианой предлагаемой зарплаты в таких вакансиях по итогам 2023 года 190 000 рублей. Это на 90 000 рублей больше, чем в 2022 году», — говорится в исследовании.
Коммерческому директору в ХМАО тем временем готовы платить 145 тысяч рублей. Третью строчку среди самых дорогих топ-менеджеров занимает позиция руководителя строительного проекта — почти 142 тысячи. А генеральный директор и финансовый в этом году могли рассчитывать на зарплату в 125 000 рублей. При этом средний доход последней позиции, по сравнению с прошлым годом, упал на 75 тысяч.
«Пятое место занимает операционный директор (COO). Таким специалистам готовы платить 115 000 рублей. что на 35 000 тысяч меньше, чем в 2022», — добавляют аналитики.
Ранее URA.RU рассказывало о самых больших зарплатах в 2023 году среди рядовых сотрудников. На прибыльные вакансии могли рассчитывать водители и врачи.
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