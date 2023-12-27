Стали известны новые возможные кандидаты в президенты РФ

Ветеран боевых действий Отраковский подал документы в ЦИК РФ
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Иван Отраковский подал документы в Центризбирком Фото:
новость из сюжета
Выборы президента России в 2024 году

Командир «Армии защитников отечества» Иван Отраковский, политик Александра Тищенко, блогер-эколог Анатолий Баташев, а также бьюти-блогер Рада Русских подали документы в ЦИК РФ на выдвижение кандидатом в президенты России. Все кандидаты являются самовыдвиженцами.

Выдвижение кандидатов от партий на выборы президента России продлится с 7 декабря до 1 января 2024 года. Кандидаты-самовыдвиженцы смогут подать документы до 27 декабря. Главное голосование состоится 17 марта 2024 года.

URA.RU подробно рассказывало о предстоящих выборах президента России. Действующий президент Владимир Путин объявил о своем выдвижении 8 декабря.

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Командир «Армии защитников отечества» Иван Отраковский, политик Александра Тищенко, блогер-эколог Анатолий Баташев, а также бьюти-блогер Рада Русских подали документы в ЦИК РФ на выдвижение кандидатом в президенты России. Все кандидаты являются самовыдвиженцами. Выдвижение кандидатов от партий на выборы президента России продлится с 7 декабря до 1 января 2024 года. Кандидаты-самовыдвиженцы смогут подать документы до 27 декабря. Главное голосование состоится 17 марта 2024 года. URA.RU подробно рассказывало о предстоящих выборах президента России. Действующий президент Владимир Путин объявил о своем выдвижении 8 декабря.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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