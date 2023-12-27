Самосвал въехал в автобусную остановку в Сургуте. Фото

27 декабря 2023 в 22:34 Размер текста - 17 +

Самосвал от «ЮВиС» въехал в автобусную остановку Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Самосвал компании «ЮВиС» въехал в автобусную остановку на улица Игоря Киртбая в Сургуте (ХМАО). В результате происшествия пострадал человек, пишет «К-Информ». «ДТП на Киртбая, где самосвал компании „ЮВиС“ въехал в автобусную остановку. Пострадал молодой человек, который ждал свою маршрутку», — написано в их telegram-канале. Мужчина уже госпитализирован в больницу. URA.RU отправило запрос в региональное отделение ГИБДД. Ответ ожидается. Ранее, в ХМАО автомобилист столкнулся с грузовиком. От полученных травм водитель легковушки скончался на месте. Фото: Администрация города Сургута

Самосвал компании «ЮВиС» въехал в автобусную остановку на улица Игоря Киртбая в Сургуте (ХМАО). В результате происшествия пострадал человек, пишет «К-Информ». «ДТП на Киртбая, где самосвал компании „ЮВиС“ въехал в автобусную остановку. Пострадал молодой человек, который ждал свою маршрутку», — написано в их telegram-канале. Мужчина уже госпитализирован в больницу. URA.RU отправило запрос в региональное отделение ГИБДД. Ответ ожидается. Ранее, в ХМАО автомобилист столкнулся с грузовиком. От полученных травм водитель легковушки скончался на месте.