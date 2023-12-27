Самосвал въехал в автобусную остановку в Сургуте. Фото

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Грузовые машины с зерном. Курган, камаз, водитель камаза
Самосвал от «ЮВиС» въехал в автобусную остановку Фото:

Самосвал компании «ЮВиС» въехал в автобусную остановку на улица Игоря Киртбая в Сургуте (ХМАО). В результате происшествия пострадал человек, пишет «К-Информ».

«ДТП на Киртбая, где самосвал компании „ЮВиС“ въехал в автобусную остановку. Пострадал молодой человек, который ждал свою маршрутку», — написано в их telegram-канале.

Мужчина уже госпитализирован в больницу. URA.RU отправило запрос в региональное отделение ГИБДД. Ответ ожидается.

Ранее, в ХМАО автомобилист столкнулся с грузовиком. От полученных травм водитель легковушки скончался на месте.

Фото:

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Самосвал компании «ЮВиС» въехал в автобусную остановку на улица Игоря Киртбая в Сургуте (ХМАО). В результате происшествия пострадал человек, пишет «К-Информ». «ДТП на Киртбая, где самосвал компании „ЮВиС“ въехал в автобусную остановку. Пострадал молодой человек, который ждал свою маршрутку», — написано в их telegram-канале. Мужчина уже госпитализирован в больницу. URA.RU отправило запрос в региональное отделение ГИБДД. Ответ ожидается. Ранее, в ХМАО автомобилист столкнулся с грузовиком. От полученных травм водитель легковушки скончался на месте.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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