Самосвал от «ЮВиС» въехал в автобусную остановку
Самосвал компании «ЮВиС» въехал в автобусную остановку на улица Игоря Киртбая в Сургуте (ХМАО). В результате происшествия пострадал человек, пишет «К-Информ».
«ДТП на Киртбая, где самосвал компании „ЮВиС“ въехал в автобусную остановку. Пострадал молодой человек, который ждал свою маршрутку», — написано в их telegram-канале.
Мужчина уже госпитализирован в больницу. URA.RU отправило запрос в региональное отделение ГИБДД. Ответ ожидается.
Ранее, в ХМАО автомобилист столкнулся с грузовиком. От полученных травм водитель легковушки скончался на месте.
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