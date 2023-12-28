28 декабря 2023

Галустян и Галыгин приготовили пиццу в ресторане дочери Алтушкина. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Битва ораторов: Мария Захарова и Тина Канделаки в Teatro Veneziano. Екатеринбург, галустян михаил
Михаил Галустян вместе с коллегами всего лишь пришли поужинать, но решили порадовать гостей Фото:

Шоумены Михаил Галустян и Вадим Галыгин отправились в новый ресторан Olio, которым владеет дочь бизнесмена, главы РМК Игоря Алтушкина — Елизавета Величкина, чтобы поужинать. Однако вечер пошел по несколько иному сценарию — звезды решили пойти на кухню и приготовить съедобный подарок для других гостей.

«Ребята посетили наш ресторан как гости, мы сами ничего не планировали. Они решили подарить гостям вечера праздничной атмосферы и приготовить пиццу», — рассказали URA.RU представители Olio.

Ранее в заведении устраивали перфоманс с оперным певцом. Он претворился гостем ресторана, а затем неожиданно начать исполнять партию. Olio открылся в «Покровском пассаже» на месте Dolce Vita на прошлой неделе. Заведение отличают необычный интерьер (например, есть живые оливковые деревья), огромная лазанья в меню и итальянские десерты.

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Шоумены Михаил Галустян и Вадим Галыгин отправились в новый ресторан Olio, которым владеет дочь бизнесмена, главы РМК Игоря Алтушкина — Елизавета Величкина, чтобы поужинать. Однако вечер пошел по несколько иному сценарию — звезды решили пойти на кухню и приготовить съедобный подарок для других гостей. «Ребята посетили наш ресторан как гости, мы сами ничего не планировали. Они решили подарить гостям вечера праздничной атмосферы и приготовить пиццу», — рассказали URA.RU представители Olio. Ранее в заведении устраивали перфоманс с оперным певцом. Он претворился гостем ресторана, а затем неожиданно начать исполнять партию. Olio открылся в «Покровском пассаже» на месте Dolce Vita на прошлой неделе. Заведение отличают необычный интерьер (например, есть живые оливковые деревья), огромная лазанья в меню и итальянские десерты.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...