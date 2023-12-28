Шоумены Михаил Галустян и Вадим Галыгин отправились в новый ресторан Olio, которым владеет дочь бизнесмена, главы РМК Игоря Алтушкина — Елизавета Величкина, чтобы поужинать. Однако вечер пошел по несколько иному сценарию — звезды решили пойти на кухню и приготовить съедобный подарок для других гостей.
«Ребята посетили наш ресторан как гости, мы сами ничего не планировали. Они решили подарить гостям вечера праздничной атмосферы и приготовить пиццу», — рассказали URA.RU представители Olio.
Ранее в заведении устраивали перфоманс с оперным певцом. Он претворился гостем ресторана, а затем неожиданно начать исполнять партию. Olio открылся в «Покровском пассаже» на месте Dolce Vita на прошлой неделе. Заведение отличают необычный интерьер (например, есть живые оливковые деревья), огромная лазанья в меню и итальянские десерты.
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