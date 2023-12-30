Подоляк: вместо переговоров с Россией будут «ультимативные требования»

30 декабря 2023 в 19:44 Размер текста - 17 +

Михаил Подоляк заявил, что переговоров с Россией не будет Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Советник руководителя офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк считает, что переговоров с Россией не будет. По его словам, Киев выдвинет «ультимативные требования». «Переговоров не будет, будут ультимативные требования к РФ сразу на самом высоком уровне, и Россия их примет», — высказался Михаил Подоляк в интервью журналистке Наталье Мосейчук. Оно опубликовано в youtube-канале журналистки. Подоляк неоднократно высказывался за продолжение боевых действий, так как их прекращение будет означать фактическую победу армии России. Ранее экс-замглавы МИД Украины Александр Чалый заявил, что Россия на переговорах по Украине в Стамбуле (март 2022 года) стремилась заключить мир. Однако в определенный момент они были сорваны. После этого российские власти неоднократно заявляли, что готовы вернуться к мирному обсуждению, однако Киев этого не хочет, передает МК.RU .

Советник руководителя офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк считает, что переговоров с Россией не будет. По его словам, Киев выдвинет «ультимативные требования». «Переговоров не будет, будут ультимативные требования к РФ сразу на самом высоком уровне, и Россия их примет», — высказался Михаил Подоляк в интервью журналистке Наталье Мосейчук. Оно опубликовано в youtube-канале журналистки. Подоляк неоднократно высказывался за продолжение боевых действий, так как их прекращение будет означать фактическую победу армии России. Ранее экс-замглавы МИД Украины Александр Чалый заявил, что Россия на переговорах по Украине в Стамбуле (март 2022 года) стремилась заключить мир. Однако в определенный момент они были сорваны. После этого российские власти неоднократно заявляли, что готовы вернуться к мирному обсуждению, однако Киев этого не хочет, передает МК.RU.