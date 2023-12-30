Подоляк: вместо переговоров с Россией будут «ультимативные требования»

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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, Михаил Подоляк,  stock
Михаил Подоляк заявил, что переговоров с Россией не будет Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Советник руководителя офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк считает, что переговоров с Россией не будет. По его словам, Киев выдвинет «ультимативные требования».

«Переговоров не будет, будут ультимативные требования к РФ сразу на самом высоком уровне, и Россия их примет», — высказался Михаил Подоляк в интервью журналистке Наталье Мосейчук. Оно опубликовано в youtube-канале журналистки. Подоляк неоднократно высказывался за продолжение боевых действий, так как их прекращение будет означать фактическую победу армии России.

Ранее экс-замглавы МИД Украины Александр Чалый заявил, что Россия на переговорах по Украине в Стамбуле (март 2022 года) стремилась заключить мир. Однако в определенный момент они были сорваны. После этого российские власти неоднократно заявляли, что готовы вернуться к мирному обсуждению, однако Киев этого не хочет, передает МК.RU.

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Советник руководителя офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк считает, что переговоров с Россией не будет. По его словам, Киев выдвинет «ультимативные требования». «Переговоров не будет, будут ультимативные требования к РФ сразу на самом высоком уровне, и Россия их примет», — высказался Михаил Подоляк в интервью журналистке Наталье Мосейчук. Оно опубликовано в youtube-канале журналистки. Подоляк неоднократно высказывался за продолжение боевых действий, так как их прекращение будет означать фактическую победу армии России. Ранее экс-замглавы МИД Украины Александр Чалый заявил, что Россия на переговорах по Украине в Стамбуле (март 2022 года) стремилась заключить мир. Однако в определенный момент они были сорваны. После этого российские власти неоднократно заявляли, что готовы вернуться к мирному обсуждению, однако Киев этого не хочет, передает МК.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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