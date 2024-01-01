В Нижневартовске из-за морозов перенесли концерт на городской площади

В Нижневартовске (ХМАО) из-за низкой температуры воздуха перенесли концерт, который планировался на главной городской площади Нефтяников в 17.00. Желающим принять участие в гуляниях предлагают отправиться в Центр национальных культур, сообщили URA.RU в мэрии города.
«Перенос мероприятия связан с погодными условиями. Новогоднее представление „В сказку добрую зовем“, запланированное 2 января в 17.00 на площади Нефтяников, переносится в ЦНК», — уточнили в пресс-службе.
В мэрии добавили, что вход на представление останется бесплатным. «Ранее мы уточняли, что если температура будет ниже −20 градусов, то мероприятия будут перенесены или отменены», — сообщили в ведомстве.
Ранее URA.RU писало об экстремальных морозах, которые ожидаются в Сургуте. Столбики термометров ночью 3 января опустятся до −37 градусов.
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