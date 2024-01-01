01 января 2024

В Нижневартовске из-за морозов перенесли концерт на городской площади

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт по теме Холод. ХМАО, холода, мороз, туман
В Нижневартовске из-за холодов перенесли праздничный концерт Фото:

В Нижневартовске (ХМАО) из-за низкой температуры воздуха перенесли концерт, который планировался на главной городской площади Нефтяников в 17.00. Желающим принять участие в гуляниях предлагают отправиться в Центр национальных культур, сообщили URA.RU в мэрии города.

«Перенос мероприятия связан с погодными условиями. Новогоднее представление „В сказку добрую зовем“, запланированное 2 января в 17.00 на площади Нефтяников, переносится в ЦНК», — уточнили в пресс-службе.

В мэрии добавили, что вход на представление останется бесплатным. «Ранее мы уточняли, что если температура будет ниже −20 градусов, то мероприятия будут перенесены или отменены», — сообщили в ведомстве.

Ранее URA.RU писало об экстремальных морозах, которые ожидаются в Сургуте. Столбики термометров ночью 3 января опустятся до −37 градусов.

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В Нижневартовске (ХМАО) из-за низкой температуры воздуха перенесли концерт, который планировался на главной городской площади Нефтяников в 17.00. Желающим принять участие в гуляниях предлагают отправиться в Центр национальных культур, сообщили URA.RU в мэрии города. «Перенос мероприятия связан с погодными условиями. Новогоднее представление „В сказку добрую зовем“, запланированное 2 января в 17.00 на площади Нефтяников, переносится в ЦНК», — уточнили в пресс-службе. В мэрии добавили, что вход на представление останется бесплатным. «Ранее мы уточняли, что если температура будет ниже −20 градусов, то мероприятия будут перенесены или отменены», — сообщили в ведомстве. Ранее URA.RU писало об экстремальных морозах, которые ожидаются в Сургуте. Столбики термометров ночью 3 января опустятся до −37 градусов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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