Природа Погода В Сургут на новогодних каникулах придут экстремальные морозы 02 января 2024 в 13:51 Размер текста - 17 + В Сургуте столбики термометров опустятся до −37 градусов Фото: Александр Кулаковский © URA.RU В Сургуте к середине недели столбики термометров опустятся до −37 градусов. Прогноз погоды опубликовал официальный telegram-канал администрации города со ссылкой на Гидрометеобюро. «По данным Гидрометеобюро города 3 января 2024 года в Сургуте ожидаются неблагоприятные погодные явления, связанные с низкой температурой воздуха. Ночью −35, −37 градусов, днем −33, −35», — указано в публикации. Мэрия советует сургутянам ограничить пребывание на улице. «Просим по возможности воздержаться от поездок за пределы города», — уточняет пресс-служба администрации. Ранее URA.RU публиковало советы Роспотребнадзора, помогающие избежать обморожений. Медики не рекомендуют употреблять спиртное и курить на морозе. В Сургуте к середине недели столбики термометров опустятся до −37 градусов. Прогноз погоды опубликовал официальный telegram-канал администрации города со ссылкой на Гидрометеобюро. «По данным Гидрометеобюро города 3 января 2024 года в Сургуте ожидаются неблагоприятные погодные явления, связанные с низкой температурой воздуха. Ночью −35, −37 градусов, днем −33, −35», — указано в публикации. Мэрия советует сургутянам ограничить пребывание на улице. «Просим по возможности воздержаться от поездок за пределы города», — уточняет пресс-служба администрации. Ранее URA.RU публиковало советы Роспотребнадзора, помогающие избежать обморожений. Медики не рекомендуют употреблять спиртное и курить на морозе. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям