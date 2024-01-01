01 января 2024

В Сургут на новогодних каникулах придут экстремальные морозы

© Служба новостей «URA.RU»
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Морозы в городе. Сургут, зима, город сургут, дорога, холод, мороз, туман
В Сургуте столбики термометров опустятся до −37 градусов Фото:

В Сургуте к середине недели столбики термометров опустятся до −37 градусов. Прогноз погоды опубликовал официальный telegram-канал администрации города со ссылкой на Гидрометеобюро.

«По данным Гидрометеобюро города 3 января 2024 года в Сургуте ожидаются неблагоприятные погодные явления, связанные с низкой температурой воздуха. Ночью −35, −37 градусов, днем −33, −35», — указано в публикации.

Мэрия советует сургутянам ограничить пребывание на улице. «Просим по возможности воздержаться от поездок за пределы города», — уточняет пресс-служба администрации.

Ранее URA.RU публиковало советы Роспотребнадзора, помогающие избежать обморожений. Медики не рекомендуют употреблять спиртное и курить на морозе.

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В Сургуте к середине недели столбики термометров опустятся до −37 градусов. Прогноз погоды опубликовал официальный telegram-канал администрации города со ссылкой на Гидрометеобюро. «По данным Гидрометеобюро города 3 января 2024 года в Сургуте ожидаются неблагоприятные погодные явления, связанные с низкой температурой воздуха. Ночью −35, −37 градусов, днем −33, −35», — указано в публикации. Мэрия советует сургутянам ограничить пребывание на улице. «Просим по возможности воздержаться от поездок за пределы города», — уточняет пресс-служба администрации. Ранее URA.RU публиковало советы Роспотребнадзора, помогающие избежать обморожений. Медики не рекомендуют употреблять спиртное и курить на морозе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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