Путин передал в собственность Якутии федеральный актив

Путин поручил передать активы «Жатайской судоверфи» в собственность Якутии

05 января 2024 в 15:04 Размер текста - 17 +

Владимир Путин дал 12 месяцев на передачу активов «Жатайской судоверфи» Республики Саха Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент России Владимир Путин поручил передать акции судостроительного и судоремонтного завода «Жатайская судоверфь» из федеральной собственности в распоряжение Республики Саха. Соответствующий указ размещен на сайте официального публикования правовых актов. «В 12-месячный срок обеспечить передачу в собственность Республики Саха (Якутия) находящихся в федеральной собственности 4 106 200 000 акций акционерного общества „Жатайская судоверфь“», — говорится в указе Владимира Путина. Также глава государства дал 15 месяцев на согласование договоренностей между РФ, Сахой и предприятием о его развитии. О передаче акций предприятия якутскому правительству говорили еще в 2022 году. Тогда глава кабмина республики Андрей Тарасенко сообщил об этом после выездного совещания с подрядчиками, заявив, что решение было принято на федеральном уровне.

Президент России Владимир Путин поручил передать акции судостроительного и судоремонтного завода «Жатайская судоверфь» из федеральной собственности в распоряжение Республики Саха. Соответствующий указ размещен на сайте официального публикования правовых актов. «В 12-месячный срок обеспечить передачу в собственность Республики Саха (Якутия) находящихся в федеральной собственности 4 106 200 000 акций акционерного общества „Жатайская судоверфь“», — говорится в указе Владимира Путина. Также глава государства дал 15 месяцев на согласование договоренностей между РФ, Сахой и предприятием о его развитии. О передаче акций предприятия якутскому правительству говорили еще в 2022 году. Тогда глава кабмина республики Андрей Тарасенко сообщил об этом после выездного совещания с подрядчиками, заявив, что решение было принято на федеральном уровне.