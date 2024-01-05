05 января 2024

Путин передал в собственность Якутии федеральный актив

Путин поручил передать активы «Жатайской судоверфи» в собственность Якутии
© Служба новостей «URA.RU»
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Президент России Владимир Путин на переговорах с лидерами зарубежных стран. Пекин, путин владимир
Владимир Путин дал 12 месяцев на передачу активов «Жатайской судоверфи» Республики Саха Фото:

Президент России Владимир Путин поручил передать акции судостроительного и судоремонтного завода «Жатайская судоверфь» из федеральной собственности в распоряжение Республики Саха. Соответствующий указ размещен на сайте официального публикования правовых актов.

«В 12-месячный срок обеспечить передачу в собственность Республики Саха (Якутия) находящихся в федеральной собственности 4 106 200 000 акций акционерного общества „Жатайская судоверфь“», — говорится в указе Владимира Путина. Также глава государства дал 15 месяцев на согласование договоренностей между РФ, Сахой и предприятием о его развитии.

О передаче акций предприятия якутскому правительству говорили еще в 2022 году. Тогда глава кабмина республики Андрей Тарасенко сообщил об этом после выездного совещания с подрядчиками, заявив, что решение было принято на федеральном уровне.

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Президент России Владимир Путин поручил передать акции судостроительного и судоремонтного завода «Жатайская судоверфь» из федеральной собственности в распоряжение Республики Саха. Соответствующий указ размещен на сайте официального публикования правовых актов. «В 12-месячный срок обеспечить передачу в собственность Республики Саха (Якутия) находящихся в федеральной собственности 4 106 200 000 акций акционерного общества „Жатайская судоверфь“», — говорится в указе Владимира Путина. Также глава государства дал 15 месяцев на согласование договоренностей между РФ, Сахой и предприятием о его развитии. О передаче акций предприятия якутскому правительству говорили еще в 2022 году. Тогда глава кабмина республики Андрей Тарасенко сообщил об этом после выездного совещания с подрядчиками, заявив, что решение было принято на федеральном уровне.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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