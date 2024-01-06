В Екатеринбурге пропал 16-летний подросток. Фото

06 января 2024 в 20:02 Размер текста - 17 +

С 1 января 2024 информации о местонахождении Алексея нет (Архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Чкаловском районе Екатеринбурга пропал 16-летний Алексей Кравчук. Подросток ушел из дома 1 января 2024 года, и по сей день о его местонахождении ничего неизвестно. Об этом сообщили волонтеры поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт». «Мальчик невысокого роста — 160 сантиметров. Он был одет в светло-коричневую куртку, черные штаны и черные кеды. С собой у мальчика был черный рюкзак. Если вам известно, где может находиться пропавший, сообщите об этом по телефону 8 (982) 642 78 30 или 112», — говорится в сообщении соцсети «ВКонтакте». Фото: поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт»

В Чкаловском районе Екатеринбурга пропал 16-летний Алексей Кравчук. Подросток ушел из дома 1 января 2024 года, и по сей день о его местонахождении ничего неизвестно. Об этом сообщили волонтеры поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт». «Мальчик невысокого роста — 160 сантиметров. Он был одет в светло-коричневую куртку, черные штаны и черные кеды. С собой у мальчика был черный рюкзак. Если вам известно, где может находиться пропавший, сообщите об этом по телефону 8 (982) 642 78 30 или 112», — говорится в сообщении соцсети «ВКонтакте».