«Баден-Баден» поборется с мэрией за участки в Сысерти

09 января 2024 в 18:56 Размер текста - 17 +

На горе Бессонова «Баден-Баден» планирует построить термальный курорт Фото: Размик Закарян © URA.RU Представители компании-владельца сети термальных курортов «Баден-Баден» планируют оспорить решение Арбитражного суда Свердловской области, который отказал компании в покупке двух участков на горе Бессонова, взятых в аренду у администрации Сысертского городского округа. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе «Баден-Бадена». «Мы хотели выкупить участок на горе, который принадлежит нам на правах аренды, в соответствии с постановлением правительства РФ о льготных основаниях для выкупа земельных участков в 2023 году. Официальные разъяснения автора законопроекта, которые мы получили, свидетельствуют о том, что мы имеем право на льготный выкуп земель. Суд, однако, отказал в удовлетворении заявленных требований, посчитав, что для предоставления в собственность участка мы фактически должны начать на нем операционную деятельность, то есть уже оказывать услуги в сфере отдыха и рекреации. Решение мы будем обжаловать», — заявили представители компании. И пояснили: строительство термального комплекса на горе Бессонова в Сысерти продолжается, так как «Баден-Баден» продолжает владеть земельным участком на правах аренды. Иск к администрации городского округа представители «Баден-Баден» подали в августе 2023 года после отказа в продаже арендованных участков. В мэрии свою позицию объясняли так: компания нарушила земельное законодательство, потому что не использовала участки по назначению, простыми словами — они простаивали. Суд согласился с доводами чиновниками и отказал в выкупе участков. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Представители компании-владельца сети термальных курортов «Баден-Баден» планируют оспорить решение Арбитражного суда Свердловской области, который отказал компании в покупке двух участков на горе Бессонова, взятых в аренду у администрации Сысертского городского округа. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе «Баден-Бадена». «Мы хотели выкупить участок на горе, который принадлежит нам на правах аренды, в соответствии с постановлением правительства РФ о льготных основаниях для выкупа земельных участков в 2023 году. Официальные разъяснения автора законопроекта, которые мы получили, свидетельствуют о том, что мы имеем право на льготный выкуп земель. Суд, однако, отказал в удовлетворении заявленных требований, посчитав, что для предоставления в собственность участка мы фактически должны начать на нем операционную деятельность, то есть уже оказывать услуги в сфере отдыха и рекреации. Решение мы будем обжаловать», — заявили представители компании. И пояснили: строительство термального комплекса на горе Бессонова в Сысерти продолжается, так как «Баден-Баден» продолжает владеть земельным участком на правах аренды. Иск к администрации городского округа представители «Баден-Баден» подали в августе 2023 года после отказа в продаже арендованных участков. В мэрии свою позицию объясняли так: компания нарушила земельное законодательство, потому что не использовала участки по назначению, простыми словами — они простаивали. Суд согласился с доводами чиновниками и отказал в выкупе участков.