Стало известно, кем была девушка, которая жила в Перми и других городах под разными именами

Погибшая в Воронеже девушка, выдававшая себя за пермячку, оказалась из Бурятии

10 января 2024 в 13:48 Размер текста - 17 +

В последнее время девушка жила в Воронеже Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Девушка, которая жила в разных городах под именем пермячки и других людей, оказалась уроженкой Улан-Удэ. В последнее время она жила в Воронеже, где покончила с собой. О том, что уроженка Бурятии использовала разные имена стало известно только после ее смерти. Выяснилось, что девушка долгое время жила под именем своей подруги из Перми, с которой познакомилась во время работы в салоне красоты. «В смерти девушки разбирался сотрудник угрозыска из Воронежа Дмитрий. Он долгое время общался со знакомыми погибшей и выяснил, что на самом деле она родилась в Улан-Удэ и ее звали Ирина. Мать потеряла связь с ней в 2013 году, а с 2017 года стала ее разыскивать. Выяснилось, что в родном городе девушка вела асоциальный образ жизни», -рассказал оперативник «КП-Пермь». После смерти девушки, она была похоронена родственниками ее сожителя. На могиле девушки нет ни фотографии, ни таблички с именем, так как сожитель не знал ее настоящего имени. Мать Ирины сообщила, что не будет забирать ее тело из Воронежа и перезахоранивать на родине. Сейчас она занимается воспитанием внучки. Девочка осталась с ней после того, как Ирина уехала из Бурятии.

Девушка, которая жила в разных городах под именем пермячки и других людей, оказалась уроженкой Улан-Удэ. В последнее время она жила в Воронеже, где покончила с собой. О том, что уроженка Бурятии использовала разные имена стало известно только после ее смерти. Выяснилось, что девушка долгое время жила под именем своей подруги из Перми, с которой познакомилась во время работы в салоне красоты. «В смерти девушки разбирался сотрудник угрозыска из Воронежа Дмитрий. Он долгое время общался со знакомыми погибшей и выяснил, что на самом деле она родилась в Улан-Удэ и ее звали Ирина. Мать потеряла связь с ней в 2013 году, а с 2017 года стала ее разыскивать. Выяснилось, что в родном городе девушка вела асоциальный образ жизни», -рассказал оперативник «КП-Пермь». После смерти девушки, она была похоронена родственниками ее сожителя. На могиле девушки нет ни фотографии, ни таблички с именем, так как сожитель не знал ее настоящего имени. Мать Ирины сообщила, что не будет забирать ее тело из Воронежа и перезахоранивать на родине. Сейчас она занимается воспитанием внучки. Девочка осталась с ней после того, как Ирина уехала из Бурятии.