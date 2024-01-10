Сколько свердловчан лишил гражданства Путин за 10 лет

За 10 лет президент Путин лишил гражданства России трех свердловчан

Некоторые из свердловчан отказываются от гражданства России ради переезда в другие страны Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Екатеринбуржец Константин Соколов стал третьим свердловчанином, которого президент Владимир Путин лишил российского гражданства за последние 10 лет. Это следует из указов главы РФ, опубликованных на официальном портале правовой информации.

Так, в июле 2013 года было удовлетворено заявление о выходе из гражданства России свердловчанки Анны Гурочкиной. На момент подачи прошения женщине было 30 лет.

В следующий раз, в феврале прошлого года, российского паспорта лишилась жительница Свердловской области Татьяна Наношкина (урожденная Субботина). Ей на момент подачи прошения был 71 год.

Последним на данный момент стал екатеринбуржец — 38-летний Константин Соколов. Его заявление о выходе из гражданства РФ было подписано накануне, 9 января.

Как объяснили URA.RU в семье мужчины, свердловчанин мечтал перебраться жить в Ригу. Вероятно, отказ от российского паспорта связан с этим желанием. Сам Соколов от комментария отказался.