Путин лишил гражданства жительницу Свердловской области

24 февраля 2023 в 19:00 Размер текста - 17 +

Путин лишил жительницу Свердловской области гражданства РФ Фото: Сергей Русанов © URA.RU Президент России Владимир Путин подписал указ о лишении гражданства РФ уроженки Свердловской области Татьяны Наношкиной. Информация об этом следует из указа президента, опубликованного на официальном портале правовой информации. «Удовлетворить о выходе из гражданства Российской Федерации. Наношкина, урожденная Субботина Татьяна, родившаяся в Свердловской области», — следует из указа, опубликованного на официальном портале правовой информации. На данный момент жительнице Свердловской области 70 лет. Путин подписал указ 24 февраля. Помимо свердловчанки президент РФ поручил лишить гражданства еще трех человек.

Президент России Владимир Путин подписал указ о лишении гражданства РФ уроженки Свердловской области Татьяны Наношкиной. Информация об этом следует из указа президента, опубликованного на официальном портале правовой информации. «Удовлетворить о выходе из гражданства Российской Федерации. Наношкина, урожденная Субботина Татьяна, родившаяся в Свердловской области», — следует из указа, опубликованного на официальном портале правовой информации. На данный момент жительнице Свердловской области 70 лет. Путин подписал указ 24 февраля. Помимо свердловчанки президент РФ поручил лишить гражданства еще трех человек.