Челябинская полиция проверит информацию о письмах СМИ с угрозой о минировании

Журналисты передали информацию об угрозе минирования в полицию Фото: Илья Московец © URA.RU

Сотрудники полиции в Челябинске проверяют информацию о массовой рассылке, в которую включили местные СМИ 10 января. В письмах говорится об угрозах минирования нескольких значимых для областного центра объектов.

«СМИ обратились в полицию с сообщением о том, что к ним поступили письма о минировании нескольких объектов в Челябинске. Эта информация проверяется», — сообщили URA.RU в пресс-службе областного главка.

Злоумышленники угрожали заминировать ТЦ «Алмаз», гостиницу «Бовид» и театр оперы и балета им. М. И. Глинки. В письме также обозначено, что таймеры на взрывных устройствах сработают в восемь часов вечера 10 января.