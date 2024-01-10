Челябинская полиция проверит информацию о письмах СМИ с угрозой о минировании

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Клипарт. Магнитогорск, нашивка, полиция
Журналисты передали информацию об угрозе минирования в полицию Фото:

Сотрудники полиции в Челябинске проверяют информацию о массовой рассылке, в которую включили местные СМИ 10 января. В письмах говорится об угрозах минирования нескольких значимых для областного центра объектов.

«СМИ обратились в полицию с сообщением о том, что к ним поступили письма о минировании нескольких объектов в Челябинске. Эта информация проверяется», — сообщили URA.RU в пресс-службе областного главка.

Злоумышленники угрожали заминировать ТЦ «Алмаз», гостиницу «Бовид» и театр оперы и балета им. М. И. Глинки. В письме также обозначено, что таймеры на взрывных устройствах сработают в восемь часов вечера 10 января.

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Сотрудники полиции в Челябинске проверяют информацию о массовой рассылке, в которую включили местные СМИ 10 января. В письмах говорится об угрозах минирования нескольких значимых для областного центра объектов. «СМИ обратились в полицию с сообщением о том, что к ним поступили письма о минировании нескольких объектов в Челябинске. Эта информация проверяется», — сообщили URA.RU в пресс-службе областного главка. Злоумышленники угрожали заминировать ТЦ «Алмаз», гостиницу «Бовид» и театр оперы и балета им. М. И. Глинки. В письме также обозначено, что таймеры на взрывных устройствах сработают в восемь часов вечера 10 января.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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