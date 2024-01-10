Власти Екатеринбурга пополнили список домов, которые пойдут под снос для расширения улицы Татищева

Мэр Екатеринбурга подписал постановление о сносе домов на ВИЗе

10 января 2024 в 17:52 Размер текста - 17 +

Дома, которые попали под изъятия, будут сносить Фото: Анна Майорова © URA.RU Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов подписал постановление об изъятии участков и домов для расширения улицы Татищева на участке от Лоцмановых до Юрия Исламова. Всего под изъятие попадают восемь тысяч квадратных метров земли, в том числе земли в садовых товариществах. Документ опубликован на официальном городском портале. «В случае если по истечении 45 дней со дня получения правообладателями изымаемой недвижимости проектов соглашений хотя бы один правообладатель не представит подписанное соглашение, [постановляю] обратиться в суд с иском о принудительном изъятии земельных участков и расположенных на них объектов недвижимого имущества», — говорится в постановлении. Под изъятие попали 13 участков общей площадью восемь тысяч квадратных метров: Татищева, дом 173/1

Венгерских Коммунаров/ Танкистов, дом 174/3

Танкистов, дом 12

Танкистов, дом 2

Танкистов, дом 4

Танкистов, дом 10

садовое товарищество Приозерный УралВо, 7; 14

СНТ «Приозерный», участки 7, 15, 16, 17

СНТ «Приозерный», в/ч 52725, участок 6 Проект расширения улицы Татищева приняли еще в ноябре 2019 года, а окончательно его утвердили в декабре 2023 года. На первом этапе работы будут вести на участке от улицы Красноуральской до Викулова, на втором — от улицы Викулова до Лоцмановых. В январе 2022 власти подписывали аналогичное постановление, тогда под снос попали дома №30, 15а/1, 15а/2, 15а/3, 15а/4, 15а/5, 15а/6, а также Татищева, 72 и 77. Всего же администрация планирует изъять 4158 квадратных метров жилья в нескольких домах на Татищева и Заводской. Полный перечень опубликован здесь. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов подписал постановление об изъятии участков и домов для расширения улицы Татищева на участке от Лоцмановых до Юрия Исламова. Всего под изъятие попадают восемь тысяч квадратных метров земли, в том числе земли в садовых товариществах. Документ опубликован на официальном городском портале. «В случае если по истечении 45 дней со дня получения правообладателями изымаемой недвижимости проектов соглашений хотя бы один правообладатель не представит подписанное соглашение, [постановляю] обратиться в суд с иском о принудительном изъятии земельных участков и расположенных на них объектов недвижимого имущества», — говорится в постановлении. Под изъятие попали 13 участков общей площадью восемь тысяч квадратных метров: Проект расширения улицы Татищева приняли еще в ноябре 2019 года, а окончательно его утвердили в декабре 2023 года. На первом этапе работы будут вести на участке от улицы Красноуральской до Викулова, на втором — от улицы Викулова до Лоцмановых. В январе 2022 власти подписывали аналогичное постановление, тогда под снос попали дома №30, 15а/1, 15а/2, 15а/3, 15а/4, 15а/5, 15а/6, а также Татищева, 72 и 77. Всего же администрация планирует изъять 4158 квадратных метров жилья в нескольких домах на Татищева и Заводской. Полный перечень опубликован здесь.