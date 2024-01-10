В Пермском крае перестанут продавать алкоголь из-за праздников

В Пермском крае во время праздников и фестивалей запретят продажу алкоголя. Правительство региона разработало проект, где указаны все дни, когда будет нельзя купить спиртное.
«Правительство Пермского края планирует в 2024 году запретить продажу алкоголя в отдельные праздничные дни в 27 муниципалитетах и округах региона. Запрет распространяется на розничную продажу алкогольной продукции, пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи», — пишет «Текст».
Запрет не распространяется на кафе и рестораны. Алкоголь нельзя будет купить во время дней города или села, фестивалей и национальных праздников. Чаще всего запрет будет действовать в Бардымском муниципальном округе. Там решили сделать пять дней без алкоголя.
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