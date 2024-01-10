10 января 2024

В Пермском крае перестанут продавать алкоголь из-за праздников

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Алкоголь. Тюмень, алкоголь, бутылки с алкоголем, спиртное
Запрет не будет распространяться на кафе и рестораны Фото:

В Пермском крае во время праздников и фестивалей запретят продажу алкоголя. Правительство региона разработало проект, где указаны все дни, когда будет нельзя купить спиртное.

«Правительство Пермского края планирует в 2024 году запретить продажу алкоголя в отдельные праздничные дни в 27 муниципалитетах и округах региона. Запрет распространяется на розничную продажу алкогольной продукции, пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи», — пишет «Текст».

Запрет не распространяется на кафе и рестораны. Алкоголь нельзя будет купить во время дней города или села, фестивалей и национальных праздников. Чаще всего запрет будет действовать в Бардымском муниципальном округе. Там решили сделать пять дней без алкоголя.

Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Пермском крае во время праздников и фестивалей запретят продажу алкоголя. Правительство региона разработало проект, где указаны все дни, когда будет нельзя купить спиртное. «Правительство Пермского края планирует в 2024 году запретить продажу алкоголя в отдельные праздничные дни в 27 муниципалитетах и округах региона. Запрет распространяется на розничную продажу алкогольной продукции, пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи», — пишет «Текст». Запрет не распространяется на кафе и рестораны. Алкоголь нельзя будет купить во время дней города или села, фестивалей и национальных праздников. Чаще всего запрет будет действовать в Бардымском муниципальном округе. Там решили сделать пять дней без алкоголя.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...