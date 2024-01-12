Челябинский губернатор исполнил мечту юного фаната «Трактора»

12 января 2024 в 22:47 Размер текста - 17 +

Алексей Текслер вручил подарок на матче «Трактора» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Губернатор Челябинской области Алексей Текслер исполнил мечту 16-летнего парня, отправившего письмо на «Елку желаний» хоккейного клуба «Трактор». Об этом сообщили в пресс-службе клуба. «16-летний Кирилл Филимонов в рамках акции „Елка желаний“ получил подарок из рук губернатора Челябинской области», — говорится в официальном telegram-канале хоккейного клуба «Трактор». Для получения подарка Кирилла Филимонова из Миасса пригласили на матч челябинского «Трактора» и казанского «Ак Барса». Перед началом игры Алексей Текслер пообщался с парнем и вручил подарок. Кирилл мечтал о мобильном телефоне. В преддверии новогодних праздников президент клуба Алексей Текслер предложил поучаствовать руководству и игрокам «Трактора» в акции «Елка желаний». Хоккеисты исполнили желания 44 детей военнослужащих — участников специальной военной операции. Первый шар от имени президента клуба снял генеральный директор «черно-белых» Иван Савин.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер исполнил мечту 16-летнего парня, отправившего письмо на «Елку желаний» хоккейного клуба «Трактор». Об этом сообщили в пресс-службе клуба. «16-летний Кирилл Филимонов в рамках акции „Елка желаний“ получил подарок из рук губернатора Челябинской области», — говорится в официальном telegram-канале хоккейного клуба «Трактор». Для получения подарка Кирилла Филимонова из Миасса пригласили на матч челябинского «Трактора» и казанского «Ак Барса». Перед началом игры Алексей Текслер пообщался с парнем и вручил подарок. Кирилл мечтал о мобильном телефоне. В преддверии новогодних праздников президент клуба Алексей Текслер предложил поучаствовать руководству и игрокам «Трактора» в акции «Елка желаний». Хоккеисты исполнили желания 44 детей военнослужащих — участников специальной военной операции. Первый шар от имени президента клуба снял генеральный директор «черно-белых» Иван Савин.