Все решилось за пару часов: новый форвард «Трактора» рассказал о переезде в Челябинск

Новый форвард «Трактора» Григоренко переехал в Челябинск без долгих переговоров
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Григоренко увидел в «Тракторе» сильную команду с чемпионскими амбициями
Григоренко увидел в «Тракторе» сильную команду с чемпионскими амбициями Фото:
новость из сюжета
Челябинский ХК «Трактор» — сезон 2025/2026

Игру в челябинском ХК «Трактор» нападающий Михаил Григоренко назвал личным вызовом, поскольку с канадским тренером Бенуа Гру ему надо привыкать к новой тактике и как никогда проявлять креативность на льду. Об этом новобранец челябинского клуба заявил в интервью sport24.

«Здесь все понятно. Смотришь на баннеры, которые висят на арене, и видишь, какие места занимала команда в последние сезоны. „Трактор“ — серьезный клуб, амбиции — чемпионство. Парни выходили в финал всего несколько месяцев назад. Моя задача — влиться в коллектив, а не ходить рассказывать всем в раздевалке, как выигрываются кубки. Постараюсь помочь. Может быть, и мне помогут», — сказал Григоренко.

По его словам, после ухода из питерского СКА в июле 2025 года все вопросы с переездом в Челябинск решились очень быстро, без лишней бюрократии.

«В определенный момент пришло понимание, что в СКА я не останусь. Агенты начали прорабатывать варианты, были разговоры с некоторыми клубами. А с „Трактором“ все действительно решилось за пару часов. Они сразу проявили предметный интерес, пришли с готовым контрактом. Даже переговоров не было, почти сразу ударили по рукам. Все произошло быстро», — вспомнил Григоренко.

Сейчас Григоренко в «Тракторе» играет на центральной позиции центре. Но по требованию Гру, центральный все равно должен возвращаться в оборону первым. У северо-американского тренера другой стиль, порядки и рабочая этика. В целом же, по оценке форварда, в Челябинске дружный и серьезный коллектив, и все очень профессионально.

31-летний Григоренко играл за СКА всего один сезон, хотя контракт с петербургским клубом был подписан на четыре года. В сезоне 2025/2026 сыграл 71 матч и набрал 48 (21+27) очков, выйдя в СКА на второе место по показателям. До этого Григоренко выиграл три Кубка Гагарина в составе столичного ЦСКА.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Игру в челябинском ХК «Трактор» нападающий Михаил Григоренко назвал личным вызовом, поскольку с канадским тренером Бенуа Гру ему надо привыкать к новой тактике и как никогда проявлять креативность на льду. Об этом новобранец челябинского клуба заявил в интервью sport24. «Здесь все понятно. Смотришь на баннеры, которые висят на арене, и видишь, какие места занимала команда в последние сезоны. „Трактор“ — серьезный клуб, амбиции — чемпионство. Парни выходили в финал всего несколько месяцев назад. Моя задача — влиться в коллектив, а не ходить рассказывать всем в раздевалке, как выигрываются кубки. Постараюсь помочь. Может быть, и мне помогут», — сказал Григоренко. По его словам, после ухода из питерского СКА в июле 2025 года все вопросы с переездом в Челябинск решились очень быстро, без лишней бюрократии. «В определенный момент пришло понимание, что в СКА я не останусь. Агенты начали прорабатывать варианты, были разговоры с некоторыми клубами. А с „Трактором“ все действительно решилось за пару часов. Они сразу проявили предметный интерес, пришли с готовым контрактом. Даже переговоров не было, почти сразу ударили по рукам. Все произошло быстро», — вспомнил Григоренко. Сейчас Григоренко в «Тракторе» играет на центральной позиции центре. Но по требованию Гру, центральный все равно должен возвращаться в оборону первым. У северо-американского тренера другой стиль, порядки и рабочая этика. В целом же, по оценке форварда, в Челябинске дружный и серьезный коллектив, и все очень профессионально. 31-летний Григоренко играл за СКА всего один сезон, хотя контракт с петербургским клубом был подписан на четыре года. В сезоне 2025/2026 сыграл 71 матч и набрал 48 (21+27) очков, выйдя в СКА на второе место по показателям. До этого Григоренко выиграл три Кубка Гагарина в составе столичного ЦСКА.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...