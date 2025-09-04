Первая школа креативных индустрий «Легко» открылась в Челябинске. Фото

В открытии школы креативных индустрий участие принял губернатор Текслер
В открытии школы креативных индустрий участие принял губернатор Текслер

В Челябинске на улице Академика Королева открылась первая школа креативных индустрий «Легко». В будущем такие образовательные учреждения появятся по всему региону, отметил губернатор Алексей Текслер. 

«Уверен, что благодаря таким пространствам вклад креативных индустрий в экономику будет увеличиваться. Рад, что такие центры подготовки создаются в Челябинской области, будем эту работу продолжать», — резюмировал Текслер, который принял участие в открытии школы «Легко» в Челябинске. Слова губернатора цитирует пресс-служба областного правительства в telegram-канале. 

Школа креативных индустрий «Легко» создана в рамках государственной программы «Развитие культуры». Это бесплатное дополнительное образование для подростков в возрасте от 12 до 18 лет. Обучение длится два года по направлениям звукорежиссура, электронная музыка, фото- и видеопроизводство, анимация, 3D-графика, дизайн, цифровые технологии виртуальной реальности (VR и AR), театральные технологии.

Территориально школа находится в здании по улице Академика Королева, 33 на базе Детской художественной школы искусств города Челябинска имени Н.Л. Аристова. Пространство оснащено современным оборудованием. Учебная программа построена по модульному принципу. В первый год дети знакомятся с основами всех направлений. Во второй год выбирают специализацию. После сдачи итоговой аттестации обучающиеся смогут получить свидетельство об окончании школы креативных индустрий.

В Челябинской области в 2025 году появились шесть новых детских садов, а в 12 дошкольных учреждениях завершены или близки к завершению капитальные ремонты, сообщил ранее Текслер в своем telegram-канале.

«Внимание дошкольным учреждениям уделяем не меньше, чем школам. Это тоже системная работа. Особое внимание в регионе уделяется созданию инклюзивной среды для детей с ограниченными возможностями здоровья.

