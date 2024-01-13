Польша подняла авиацию в небо, испугавшись самолетов РФ в зоне СВО

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Польша забеспокоилась активностью российской авиации, заявили в Оперативном командовании Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В небо над Польшей были подняты военные самолеты из-за «активности российской авиации» в зоне спецоперации. Об этом сообщили в польском Оперативном командовании.

«Наблюдается повышенная активность дальней авиации РФ. <…> Активизировались военно-воздушные силы Польши и ее союзников», — говорится в сообщении. Информация опубликована в соцсети X.

В СМИ уже неоднократно писали об обеспокоенности Польши из-за активности России. Так, польский комментатор и историк Михал Крупа заявил, что Варшава находится на грани войны с РФ из-за «американизации» внешней политики Республики, пишет деловое издание «Взгляд». Также пресса писала, что в случае поражения Киева в конфликте с Москвой, польскую сторону оставят один на один с РФ, сообщает MK.RU.

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В небо над Польшей были подняты военные самолеты из-за «активности российской авиации» в зоне спецоперации. Об этом сообщили в польском Оперативном командовании. «Наблюдается повышенная активность дальней авиации РФ. <…> Активизировались военно-воздушные силы Польши и ее союзников», — говорится в сообщении. Информация опубликована в соцсети X. В СМИ уже неоднократно писали об обеспокоенности Польши из-за активности России. Так, польский комментатор и историк Михал Крупа заявил, что Варшава находится на грани войны с РФ из-за «американизации» внешней политики Республики, пишет деловое издание «Взгляд». Также пресса писала, что в случае поражения Киева в конфликте с Москвой, польскую сторону оставят один на один с РФ, сообщает MK.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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