Польша подняла авиацию в небо, испугавшись самолетов РФ в зоне СВО

В небо над Польшей были подняты военные самолеты из-за «активности российской авиации» в зоне спецоперации. Об этом сообщили в польском Оперативном командовании.
«Наблюдается повышенная активность дальней авиации РФ. <…> Активизировались военно-воздушные силы Польши и ее союзников», — говорится в сообщении. Информация опубликована в соцсети X.
В СМИ уже неоднократно писали об обеспокоенности Польши из-за активности России. Так, польский комментатор и историк Михал Крупа заявил, что Варшава находится на грани войны с РФ из-за «американизации» внешней политики Республики, пишет деловое издание «Взгляд». Также пресса писала, что в случае поражения Киева в конфликте с Москвой, польскую сторону оставят один на один с РФ, сообщает
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.