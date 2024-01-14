Захарова предостерегла американских энергетиков от гнева Байдена

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Битва ораторов: Тина Канделаки и Мария Захарова. Екатеринбург, захарова мария
Захарова высмеяла угрозы США Фото:

Американским энергетикам следует усилить охрану на нефтяных объектах США после угроз Джо Байдена. С таким заявлением выступила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем telegram-канале.

«Советую американским энергетическим компаниям усилить охрану нефтяных объектов в Техасе и других регионах США. После аналогичной угрозы от Байдена в начале 2022 года в адрес России через полгода был взорван газопровод „Северный Поток“», — пишет официальный представитель МИД РФ.

Данным заявлением Захарова ответила на угрозы Байдена в отношении республиканцев. По словам лидера США, коллегам из консервативной партии «придется за очень многое заплатить», если не будет одобрен новый пакет помощи Украине, передает RT.

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Американским энергетикам следует усилить охрану на нефтяных объектах США после угроз Джо Байдена. С таким заявлением выступила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем telegram-канале. «Советую американским энергетическим компаниям усилить охрану нефтяных объектов в Техасе и других регионах США. После аналогичной угрозы от Байдена в начале 2022 года в адрес России через полгода был взорван газопровод „Северный Поток“», — пишет официальный представитель МИД РФ. Данным заявлением Захарова ответила на угрозы Байдена в отношении республиканцев. По словам лидера США, коллегам из консервативной партии «придется за очень многое заплатить», если не будет одобрен новый пакет помощи Украине, передает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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