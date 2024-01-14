Политика Захарова предостерегла американских энергетиков от гнева Байдена 14 января 2024 в 16:26 Размер текста - 17 + Захарова высмеяла угрозы США Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Американским энергетикам следует усилить охрану на нефтяных объектах США после угроз Джо Байдена. С таким заявлением выступила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем telegram-канале. «Советую американским энергетическим компаниям усилить охрану нефтяных объектов в Техасе и других регионах США. После аналогичной угрозы от Байдена в начале 2022 года в адрес России через полгода был взорван газопровод „Северный Поток“», — пишет официальный представитель МИД РФ. Данным заявлением Захарова ответила на угрозы Байдена в отношении республиканцев. По словам лидера США, коллегам из консервативной партии «придется за очень многое заплатить», если не будет одобрен новый пакет помощи Украине, передает RT. Американским энергетикам следует усилить охрану на нефтяных объектах США после угроз Джо Байдена. С таким заявлением выступила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем telegram-канале. «Советую американским энергетическим компаниям усилить охрану нефтяных объектов в Техасе и других регионах США. После аналогичной угрозы от Байдена в начале 2022 года в адрес России через полгода был взорван газопровод „Северный Поток“», — пишет официальный представитель МИД РФ. Данным заявлением Захарова ответила на угрозы Байдена в отношении республиканцев. По словам лидера США, коллегам из консервативной партии «придется за очень многое заплатить», если не будет одобрен новый пакет помощи Украине, передает RT. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям