Захарова предостерегла американских энергетиков от гнева Байдена

Американским энергетикам следует усилить охрану на нефтяных объектах США после угроз Джо Байдена. С таким заявлением выступила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем telegram-канале.
«Советую американским энергетическим компаниям усилить охрану нефтяных объектов в Техасе и других регионах США. После аналогичной угрозы от Байдена в начале 2022 года в адрес России через полгода был взорван газопровод „Северный Поток“», — пишет официальный представитель МИД РФ.
Данным заявлением Захарова ответила на угрозы Байдена в отношении республиканцев. По словам лидера США, коллегам из консервативной партии «придется за очень многое заплатить», если не будет одобрен новый пакет помощи Украине, передает RT.
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