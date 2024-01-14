Армия и оружие В ВСУ назвали критической ситуацию с личным составом на фронте 14 января 2024 в 19:53 Размер текста - 17 + Средний возраст украинских солдат — больше 40 лет, заявил Тарасенко. Фото: Министерство обороны Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В украинской армии сложилась критическая ситуация с личным составом, там не хватает молодых солдат. Об этом сообщил командир пятой отдельной штурмовой бригады ВСУ Алексей Тарасенко. «В войсках ждут свежее пополнение очень сильно, потому что на многих направлениях во многих подразделениях ситуация вполне себе критическая и с личным составом», — заявил Тарасенко. Его слова приводит украинский телеканал «Эспрессо». Тарасенко подчеркнул, что украинской армии не хватает молодых солдат. По его словам, в качестве личного состава на фронт поступают мужчины старшего возраста с проблемами со здоровьем. Средний возраст солдат — больше 40 лет, заявил украинский офицер. Ранее немецкий журналист Кристоф Ваннер сообщил, что украинское командование осознанно отправляет своих солдат на гибель в боях на левом берегу Днепра (район Крынок). В конце 2023 года российский президент Владимир Путин намекнул, что спецоперация на Украине может закончиться после того, как ВСУ потеряют весь личный состав при боях в Крынках и на других участках фронта. В украинской армии сложилась критическая ситуация с личным составом, там не хватает молодых солдат. Об этом сообщил командир пятой отдельной штурмовой бригады ВСУ Алексей Тарасенко. «В войсках ждут свежее пополнение очень сильно, потому что на многих направлениях во многих подразделениях ситуация вполне себе критическая и с личным составом», — заявил Тарасенко. Его слова приводит украинский телеканал «Эспрессо». Тарасенко подчеркнул, что украинской армии не хватает молодых солдат. По его словам, в качестве личного состава на фронт поступают мужчины старшего возраста с проблемами со здоровьем. Средний возраст солдат — больше 40 лет, заявил украинский офицер. Ранее немецкий журналист Кристоф Ваннер сообщил, что украинское командование осознанно отправляет своих солдат на гибель в боях на левом берегу Днепра (район Крынок). В конце 2023 года российский президент Владимир Путин намекнул, что спецоперация на Украине может закончиться после того, как ВСУ потеряют весь личный состав при боях в Крынках и на других участках фронта. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям