Украинское командование осознанно отправляет своих солдат на гибель в боях на левом берегу Днепра (район Крынок). Об этом в своем репортаже немецкому телеканалу Welt рассказал журналист Кристоф Ваннер.
«Уже в течение нескольких недель <…> сообщается, что командование ВСУ бросает морскую пехоту в так называемую мясорубку в Херсонской области на левом берегу Днепра в районе Крынок. <…> Морские пехотинцы жалуются, что их там безжалостно сжигают, заставляя форсировать Днепр», — сообщил Ваннер. По словам журналиста, ВСУ отправляют своих бойцов на заведомо смертельные бои только для того, чтобы показать Западу свои наступательные действия. Украинская сторона видит в этом возможность добиться дополнительного финансирования от союзников, уточнил Ваннер.
В конце 2023 года президент России Владимир Путин намекнул, что спецоперация на Украине может закончиться после того, как ВСУ потратят весь личный состав при боях в Крынках и на других участках фронта. До этого украинская армия при попытке прорваться на левый берег Днепра заняла узкий участок в районе Крынок.
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