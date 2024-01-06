06 января 2024

В Германии заявили о невосполнимых потерях ВСУ на Днепре

Welt: командование ВСУ отправляет солдат на гибель в боях на Днепре
© Служба новостей «URA.RU»
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ВСУ хотят продемонстрировать наступательные действия Западу, считает немецкий журналист Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Украинское командование осознанно отправляет своих солдат на гибель в боях на левом берегу Днепра (район Крынок). Об этом в своем репортаже немецкому телеканалу Welt рассказал журналист Кристоф Ваннер.

«Уже в течение нескольких недель <…> сообщается, что командование ВСУ бросает морскую пехоту в так называемую мясорубку в Херсонской области на левом берегу Днепра в районе Крынок. <…> Морские пехотинцы жалуются, что их там безжалостно сжигают, заставляя форсировать Днепр», — сообщил Ваннер. По словам журналиста, ВСУ отправляют своих бойцов на заведомо смертельные бои только для того, чтобы показать Западу свои наступательные действия. Украинская сторона видит в этом возможность добиться дополнительного финансирования от союзников, уточнил Ваннер.

В конце 2023 года президент России Владимир Путин намекнул, что спецоперация на Украине может закончиться после того, как ВСУ потратят весь личный состав при боях в Крынках и на других участках фронта. До этого украинская армия при попытке прорваться на левый берег Днепра заняла узкий участок в районе Крынок.

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Украинское командование осознанно отправляет своих солдат на гибель в боях на левом берегу Днепра (район Крынок). Об этом в своем репортаже немецкому телеканалу Welt рассказал журналист Кристоф Ваннер. «Уже в течение нескольких недель <…> сообщается, что командование ВСУ бросает морскую пехоту в так называемую мясорубку в Херсонской области на левом берегу Днепра в районе Крынок. <…> Морские пехотинцы жалуются, что их там безжалостно сжигают, заставляя форсировать Днепр», — сообщил Ваннер. По словам журналиста, ВСУ отправляют своих бойцов на заведомо смертельные бои только для того, чтобы показать Западу свои наступательные действия. Украинская сторона видит в этом возможность добиться дополнительного финансирования от союзников, уточнил Ваннер. В конце 2023 года президент России Владимир Путин намекнул, что спецоперация на Украине может закончиться после того, как ВСУ потратят весь личный состав при боях в Крынках и на других участках фронта. До этого украинская армия при попытке прорваться на левый берег Днепра заняла узкий участок в районе Крынок.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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