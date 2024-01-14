14 января 2024
13 января 2024

В отдаленном селе ХМАО появится высокоскоростной интернет

© Служба новостей «URA.RU»
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Жители села в 2024 году смогут пользоваться мобильной связью и 4G интернетом Фото:

В селе Согом Ханты-Мансийского района в 2024 году будет установлена базовая станция 4G, которая даст жителям возможность пользоваться высокоскоростным мобильным интернетом. Об этом сообщили власти ХМАО в соцсети.

«Жители отдаленных поселков Югры получают доступ к высокоскоростному интернету. В этом году в деревне Согом Ханты-Мансийского района установят базовую станцию 4G», — сообщается в telegram-канале окружных властей.

За 2023 год базовые станции 4G были установлены в шести поселках Югры. Доступ к мобильной связи и интернету четвертого поколения получили 911 сельских жителя.

Интернет в селе появился в 2021 году. Связисты компании «Ростелеком» столкнулись с трудностями при прокладке оптической трассы. Около 100 километров оптики пришлось прокладывать в условиях заболоченной местности.

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В селе Согом Ханты-Мансийского района в 2024 году будет установлена базовая станция 4G, которая даст жителям возможность пользоваться высокоскоростным мобильным интернетом. Об этом сообщили власти ХМАО в соцсети. «Жители отдаленных поселков Югры получают доступ к высокоскоростному интернету. В этом году в деревне Согом Ханты-Мансийского района установят базовую станцию 4G», — сообщается в telegram-канале окружных властей. За 2023 год базовые станции 4G были установлены в шести поселках Югры. Доступ к мобильной связи и интернету четвертого поколения получили 911 сельских жителя. Интернет в селе появился в 2021 году. Связисты компании «Ростелеком» столкнулись с трудностями при прокладке оптической трассы. Около 100 километров оптики пришлось прокладывать в условиях заболоченной местности.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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