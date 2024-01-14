В отдаленном селе ХМАО появится высокоскоростной интернет

15 января 2024 в 00:25 Размер текста - 17 +

Жители села в 2024 году смогут пользоваться мобильной связью и 4G интернетом Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В селе Согом Ханты-Мансийского района в 2024 году будет установлена базовая станция 4G, которая даст жителям возможность пользоваться высокоскоростным мобильным интернетом. Об этом сообщили власти ХМАО в соцсети. «Жители отдаленных поселков Югры получают доступ к высокоскоростному интернету. В этом году в деревне Согом Ханты-Мансийского района установят базовую станцию 4G», — сообщается в telegram-канале окружных властей. За 2023 год базовые станции 4G были установлены в шести поселках Югры. Доступ к мобильной связи и интернету четвертого поколения получили 911 сельских жителя. Интернет в селе появился в 2021 году. Связисты компании «Ростелеком» столкнулись с трудностями при прокладке оптической трассы. Около 100 километров оптики пришлось прокладывать в условиях заболоченной местности.

В селе Согом Ханты-Мансийского района в 2024 году будет установлена базовая станция 4G, которая даст жителям возможность пользоваться высокоскоростным мобильным интернетом. Об этом сообщили власти ХМАО в соцсети. «Жители отдаленных поселков Югры получают доступ к высокоскоростному интернету. В этом году в деревне Согом Ханты-Мансийского района установят базовую станцию 4G», — сообщается в telegram-канале окружных властей. За 2023 год базовые станции 4G были установлены в шести поселках Югры. Доступ к мобильной связи и интернету четвертого поколения получили 911 сельских жителя. Интернет в селе появился в 2021 году. Связисты компании «Ростелеком» столкнулись с трудностями при прокладке оптической трассы. Около 100 километров оптики пришлось прокладывать в условиях заболоченной местности.