Израиль заявил о завершении интенсивных военных действий на севере Газы

15 января 2024 в 23:38 Размер текста - 17 +

Интенсивные бои завершены на севере Газы Фото: Министерство обороны Израиля новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа Израиль завершил «интенсивную фазу» военных действий на севере сектора Газа. Об этом заявил министр обороны страны Йоав Галлант. «Интенсивная фаза военных действий на севере Газы завершена. Вскоре она закончится и на юге сектора», — заявил Галлант. Его слова приводит издание The Times of Israel . На юге анклава, как уточнил глава Минобороны Израиля, войска сосредоточены на руководстве ХАМАСа. «Бригада Хан-Юниса постепенно распадается», — отметил Галлант. Начальник Генштаба израильской армии Герци Халеви заявлял, что боевые действия в Газе будут продолжаться на протяжении всего 2024 года. Он подчеркнул, что ЦАХАЛ будет оставаться бдительным на Западном берегу реки Иордан и противостоять вооруженным формированиям «Хезболла» на севере страны. ЮАР подала заявление в Международный суд о геноциде Израиля в Палестине, передает телеканал «Царьград».

Израиль завершил «интенсивную фазу» военных действий на севере сектора Газа. Об этом заявил министр обороны страны Йоав Галлант. «Интенсивная фаза военных действий на севере Газы завершена. Вскоре она закончится и на юге сектора», — заявил Галлант. Его слова приводит издание The Times of Israel. На юге анклава, как уточнил глава Минобороны Израиля, войска сосредоточены на руководстве ХАМАСа. «Бригада Хан-Юниса постепенно распадается», — отметил Галлант. Начальник Генштаба израильской армии Герци Халеви заявлял, что боевые действия в Газе будут продолжаться на протяжении всего 2024 года. Он подчеркнул, что ЦАХАЛ будет оставаться бдительным на Западном берегу реки Иордан и противостоять вооруженным формированиям «Хезболла» на севере страны. ЮАР подала заявление в Международный суд о геноциде Израиля в Палестине, передает телеканал «Царьград».