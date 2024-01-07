В Израиле заявили, что боевые действия в секторе Газа продлятся весь 2024 год

Боевые действия в секторе Газа будут продолжаться на протяжении всего 2024 года. Об этом заявил начальник Генштаба израильской армии Герци Халеви.
«Мы, безусловно, будем сражаться в Газе весь год», — передает слова Халеви портал Ynet. Он подчеркнул, что израильская армия будет оставаться бдительной на Западном берегу реки Иордан и противостоять вооруженным формированиям «Хезболла» на севере страны.
Госсекретарь США Энтони Блинкен высказал опасение, что палестино-израильский конфликт может расшириться. Он отметил, что этот конфликт может привести к дальнейшему ухудшению безопасности и увеличению страданий населения. Официальный представитель МИД ФРГ Себастиан Фишер также предупредил о возможности вооруженного конфликта между Ливаном и Израилем, передает Life.
Боевые действия в секторе Газа будут продолжаться на протяжении всего 2024 года. Об этом заявил начальник Генштаба израильской армии Герци Халеви. «Мы, безусловно, будем сражаться в Газе весь год», — передает слова Халеви портал Ynet. Он подчеркнул, что израильская армия будет оставаться бдительной на Западном берегу реки Иордан и противостоять вооруженным формированиям «Хезболла» на севере страны. Госсекретарь США Энтони Блинкен высказал опасение, что палестино-израильский конфликт может расшириться. Он отметил, что этот конфликт может привести к дальнейшему ухудшению безопасности и увеличению страданий населения. Официальный представитель МИД ФРГ Себастиан Фишер также предупредил о возможности вооруженного конфликта между Ливаном и Израилем, передает Life.