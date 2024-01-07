07 января 2024

В Израиле заявили, что боевые действия в секторе Газа продлятся весь 2024 год

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Армия обороны Израиля. ЦАХАЛ. stock, армия, израиль, сектор газа,  stock, цахал, наземная операция
Сражения в секторе Газе будут идти весь 2024 год, заявил Герци Халеви Фото:
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Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

Боевые действия в секторе Газа будут продолжаться на протяжении всего 2024 года. Об этом заявил начальник Генштаба израильской армии Герци Халеви.

«Мы, безусловно, будем сражаться в Газе весь год», — передает слова Халеви портал Ynet. Он подчеркнул, что израильская армия будет оставаться бдительной на Западном берегу реки Иордан и противостоять вооруженным формированиям «Хезболла» на севере страны.

Госсекретарь США Энтони Блинкен высказал опасение, что палестино-израильский конфликт может расшириться. Он отметил, что этот конфликт может привести к дальнейшему ухудшению безопасности и увеличению страданий населения. Официальный представитель МИД ФРГ Себастиан Фишер также предупредил о возможности вооруженного конфликта между Ливаном и Израилем, передает Life.

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Боевые действия в секторе Газа будут продолжаться на протяжении всего 2024 года. Об этом заявил начальник Генштаба израильской армии Герци Халеви. «Мы, безусловно, будем сражаться в Газе весь год», — передает слова Халеви портал Ynet. Он подчеркнул, что израильская армия будет оставаться бдительной на Западном берегу реки Иордан и противостоять вооруженным формированиям «Хезболла» на севере страны. Госсекретарь США Энтони Блинкен высказал опасение, что палестино-израильский конфликт может расшириться. Он отметил, что этот конфликт может привести к дальнейшему ухудшению безопасности и увеличению страданий населения. Официальный представитель МИД ФРГ Себастиан Фишер также предупредил о возможности вооруженного конфликта между Ливаном и Израилем, передает Life.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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