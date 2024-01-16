Прокуратура помогла челябинскому ребенку получить необходимые лекарства

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Коллегия прокуратуры Челябинской области. Челябинск, прокурор, прокуратура, полковник, погон
Прокурорская проверка помогла ребенку получить лекарства от диабета Фото:

Прокуратура Челябинской области помогла ребенку-диабетику получить необходимые лекарства. Как сообщили URA.RU в пресс-службе управления Генпрокуратуры по УрФО, на протяжении более четырех месяцев родители были вынуждены закупать их сами.

«Девятилетняя дочь заявительницы является ребенком-инвалидом с заболеванием сахарный диабет. Несмотря на медицинские показания, с конца июня до начала октября прошлого года она не обеспечивалась необходимыми лекарственными препаратами, в связи с чем они закупались родителями самостоятельно. Эти нарушения были связаны с бездействием сотрудников лечебного учреждения, которыми не подавались заявки на приобретение лекарств. В свою очередь региональный минздрав не проконтролировал работу медицинской организации», — сообщили URA.RU в пресс-службе управления.

Там отметили, что лишь после вмешательства прокуратуры проведена была врачебная комиссия, оформлены заявки на приобретение инсулина и необходимых расходных материалов. В результате дочь заявительницы обеспечена лекарствами на год, а ее родителям возмещены расходы за самостоятельно приобретенные препараты и изделия

Помимо этого, семья получит компенсацию расходов на оплату коммунальных услуг. Был произведен их перерасчет с момента переезда на новое место жительство.

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Прокуратура Челябинской области помогла ребенку-диабетику получить необходимые лекарства. Как сообщили URA.RU в пресс-службе управления Генпрокуратуры по УрФО, на протяжении более четырех месяцев родители были вынуждены закупать их сами. «Девятилетняя дочь заявительницы является ребенком-инвалидом с заболеванием сахарный диабет. Несмотря на медицинские показания, с конца июня до начала октября прошлого года она не обеспечивалась необходимыми лекарственными препаратами, в связи с чем они закупались родителями самостоятельно. Эти нарушения были связаны с бездействием сотрудников лечебного учреждения, которыми не подавались заявки на приобретение лекарств. В свою очередь региональный минздрав не проконтролировал работу медицинской организации», — сообщили URA.RU в пресс-службе управления. Там отметили, что лишь после вмешательства прокуратуры проведена была врачебная комиссия, оформлены заявки на приобретение инсулина и необходимых расходных материалов. В результате дочь заявительницы обеспечена лекарствами на год, а ее родителям возмещены расходы за самостоятельно приобретенные препараты и изделия Помимо этого, семья получит компенсацию расходов на оплату коммунальных услуг. Был произведен их перерасчет с момента переезда на новое место жительство.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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