Прокуратура помогла челябинскому ребенку получить необходимые лекарства

Прокурорская проверка помогла ребенку получить лекарства от диабета Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Прокуратура Челябинской области помогла ребенку-диабетику получить необходимые лекарства. Как сообщили URA.RU в пресс-службе управления Генпрокуратуры по УрФО, на протяжении более четырех месяцев родители были вынуждены закупать их сами.

«Девятилетняя дочь заявительницы является ребенком-инвалидом с заболеванием сахарный диабет. Несмотря на медицинские показания, с конца июня до начала октября прошлого года она не обеспечивалась необходимыми лекарственными препаратами, в связи с чем они закупались родителями самостоятельно. Эти нарушения были связаны с бездействием сотрудников лечебного учреждения, которыми не подавались заявки на приобретение лекарств. В свою очередь региональный минздрав не проконтролировал работу медицинской организации», — сообщили URA.RU в пресс-службе управления.

Там отметили, что лишь после вмешательства прокуратуры проведена была врачебная комиссия, оформлены заявки на приобретение инсулина и необходимых расходных материалов. В результате дочь заявительницы обеспечена лекарствами на год, а ее родителям возмещены расходы за самостоятельно приобретенные препараты и изделия

Помимо этого, семья получит компенсацию расходов на оплату коммунальных услуг. Был произведен их перерасчет с момента переезда на новое место жительство.