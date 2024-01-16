Екатеринбуржцы раскупили дешевые яйца в магазинах. Фото

16 января 2024 в 20:48 Размер текста - 17 +

Екатеринбуржцы скупают дешевые яйца в городе и создают дефицит Фото: Илья Московец © URA.RU Екатеринбуржцы смели с прилавков некоторых магазинов яйца по самой дешевой цене. В этом убедился корреспондент URA.RU, который прогулялся по нескольким торговым точкам. Так, в магазине «Кировский» на Маршала Жукова, 13 не было замечено ни одного яйца. Коммерческий директор сети Евгений Стерлигов объяснил агентству, с чем это связано. «Дефицит возник из-за того, что [поставщик] Свердловская птицефабрика не успевает развозить яйца — у них в морозы сломались несколько машин. А спрос среди покупателей вырос в полтора-два раза, потому что наши яйца самые дешевые в городе — 79,90 рубля. Такая ситуация наблюдается не во всех магазинах, поставки идут каждый день, но яйца быстро раскупают», — сказал Стерлигов. Новость по теме Где продаются самые дешевые яйца в Екатеринбурге. Фото В магазине «Магнит» на Антона Валека, 12, яиц чуть побольше, но полки все равно полупустые. Горожане раскупили самые дешевые яйца фирмы «Чебаркульская птица» за 123,99 рубля (категория С0), за 119,99 рубля (категория С1) и за 112,99 рубля (яйца фирмы «Пышминская деревенька» категории С1). В гипермаркете «Гипербола» в торговом центре «Пассаж» екатеринбуржцы скупили яйца «Свердловской птицефабрики» категории С0 по стоимости 129 рублей за десяток. При этом рядом на витрине в достатке отборные яйца «Ирбитской птицефабрики» по цене 126 рублей и яйца категории С1 за 130 рублей. Впервые стоимость яиц взлетела в конце ноября прошлого года. Тогда на проблему обратил внимание свердловский губернатор Евгений Куйвашев. Его зам Алексей Шмыков заявил, что цены выросли из-за проблем с ветеринарными препаратами, из-за подорожания комбикорма, увеличения транспортных расходов и повышения зарплат работникам на предприятиях. Он пообещал, что проблемы с ценами должны закончиться в январе 2024 года. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием к представителям сети «Магнит» и «Гипербола». На момент публикации новости ответ не поступал. В магазине «Кировский на Маршала Жукова, 13 покупатели застали пустые полки вместо яиц Фото: читатель URA.RU Полупустые полки с яйцами в продуктовых магазинах «Магнит» на Антона Валека, 12 Фото: читатель URA.RU В «Гиперболе», которая находится в ТЦ «Пассаж», раскупили яйца «Свердловской птицефабрики» Фото: читатель URA.RU Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Екатеринбуржцы смели с прилавков некоторых магазинов яйца по самой дешевой цене. В этом убедился корреспондент URA.RU, который прогулялся по нескольким торговым точкам. Так, в магазине «Кировский» на Маршала Жукова, 13 не было замечено ни одного яйца. Коммерческий директор сети Евгений Стерлигов объяснил агентству, с чем это связано. «Дефицит возник из-за того, что [поставщик] Свердловская птицефабрика не успевает развозить яйца — у них в морозы сломались несколько машин. А спрос среди покупателей вырос в полтора-два раза, потому что наши яйца самые дешевые в городе — 79,90 рубля. Такая ситуация наблюдается не во всех магазинах, поставки идут каждый день, но яйца быстро раскупают», — сказал Стерлигов. В магазине «Магнит» на Антона Валека, 12, яиц чуть побольше, но полки все равно полупустые. Горожане раскупили самые дешевые яйца фирмы «Чебаркульская птица» за 123,99 рубля (категория С0), за 119,99 рубля (категория С1) и за 112,99 рубля (яйца фирмы «Пышминская деревенька» категории С1). В гипермаркете «Гипербола» в торговом центре «Пассаж» екатеринбуржцы скупили яйца «Свердловской птицефабрики» категории С0 по стоимости 129 рублей за десяток. При этом рядом на витрине в достатке отборные яйца «Ирбитской птицефабрики» по цене 126 рублей и яйца категории С1 за 130 рублей. Впервые стоимость яиц взлетела в конце ноября прошлого года. Тогда на проблему обратил внимание свердловский губернатор Евгений Куйвашев. Его зам Алексей Шмыков заявил, что цены выросли из-за проблем с ветеринарными препаратами, из-за подорожания комбикорма, увеличения транспортных расходов и повышения зарплат работникам на предприятиях. Он пообещал, что проблемы с ценами должны закончиться в январе 2024 года. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием к представителям сети «Магнит» и «Гипербола». На момент публикации новости ответ не поступал.